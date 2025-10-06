El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Obras en el tramo foral del bicicarril que unirá Vitoria y Miñano. Rafa Gutiérrez

Conectar Vitoria y el parque de Miñano por bicicarril costará aún más de un año

Los 5,5 kilómetro sque corresponden a la Diputación estarán acabados en 2025, pero los 2 kilómetros del tramo urbano no estarán hasta finales de 2026

Ander Carazo
Borja Mallo

Ander Carazo y Borja Mallo

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:34

Comenta

Los vecinos de Vitoria no podrán desplazarse en bicicleta hasta el Parque Tecnológico de Álava, en Miñano, de forma segura hasta finales de 2026. Aunque ... el mayor tramo de este recorrido de 7,5 kilómetros ya se encuentra en obras y estará acabado antes de la conclusión del presente año, todavía quedará por ejecutarse la intervención en la parte del recorrido que se encuentra dentro del término municipal de la capital alavesa. Un trazado de dos kilómetros que acaba de ser adjudicado con un plazo de ejecución de doce meses y un coste de 1,2 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  2. 2

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  3. 3

    «Siento orgullo de que Vitoria tenga un centro de refugiados»
  4. 4 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  5. 5

    Un exburukide, clave en la selección de ertzainas
  6. 6

    Un exburukide, clave en la selección de ertzainas
  7. 7

    Las patatas solares alavesas que guiarán la energía agrícola en España
  8. 8

    Detienen el partido Alavés-Elche por los gritos contra Rafa Mir
  9. 9

    El infierno de los rehenes en el infierno de Gaza
  10. 10

    La cantera de DHL despega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Conectar Vitoria y el parque de Miñano por bicicarril costará aún más de un año

Conectar Vitoria y el parque de Miñano por bicicarril costará aún más de un año