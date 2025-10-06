Conectar Vitoria y el parque de Miñano por bicicarril costará aún más de un año

Los vecinos de Vitoria no podrán desplazarse en bicicleta hasta el Parque Tecnológico de Álava, en Miñano, de forma segura hasta finales de 2026. Aunque ... el mayor tramo de este recorrido de 7,5 kilómetros ya se encuentra en obras y estará acabado antes de la conclusión del presente año, todavía quedará por ejecutarse la intervención en la parte del recorrido que se encuentra dentro del término municipal de la capital alavesa. Un trazado de dos kilómetros que acaba de ser adjudicado con un plazo de ejecución de doce meses y un coste de 1,2 millones de euros.

La diferencia en los tiempos viene marcada por la identidad del promotor de cada intervención. Los 5,5 kilómetros que corresponden a la Diputación ya se encuentran en la fase final de ejecución, mientras que los dos restantes, que son del Ayuntamiento de Vitoria, todavía no se han puesto en marcha.

En todo caso, los ciclistas ya podrán disfrutar en los próximos meses por el tramo más extenso y el más expuesto a posibles incidentes por encontrarse fuera del tramo urbano. Esto indudablemente facilitará el acceso desde Vitoria a una zona empresarial con más de 3.500 trabajadores.

Una de las características destacadas de esta nueva vía es su sistema de iluminación LED, diseñado para facilitar su uso en horarios sin luz natural, permitir su utilización durante todo el año y garantizar seguridad con perspectiva de género. Este sistema incorporará tecnología de detección de presencia, activándose únicamente al paso de los ciclistas para optimizar la eficiencia energética. El tramo gestionado por la Diputación se ha construido de forma segregada junto a la carretera N-240.

Promociones y Pavimentaciones Balgorza será la encargada de ejecutar la parte municipal del trazado, que se divide en dos tramos. El primero, de 1,5 kilómetros, partirá de la rotonda de Portal de Gamarra hasta enlazar con la travesía que cruza el Zadorra y el concejo. Para ello se eliminará la barrera de hormigón que separa los dos sentidos de circulación y se aprovecharán las nuevas medianas para introducir infraestructura verde, además de mejorar la iluminación. La intervención se completará con la renovación estética de la rotonda, mejorando la seguridad y la imagen de este enclave estratégico por el que a diario circulan miles de vehículos.

El segundo tramo, la conexión con la carretera N-240 a lo largo de 500 metros, saldrá de la travesía a la altura del Centro Social de Gamarra y continuará por el camino de Araca, en un trazado compartido con el resto de vehículos. En este punto se colocarán bolardos para cerrar el acceso a la base militar y quedará reservada al uso ciclista y con paso restringido al vecindario y a maquinaria agrícola. A partir de este punto, discurrirá por una vía de gran anchura en la que se dispondrá de bandas de circulación independiente en los arcenes hasta su conexión con la infraestructura ejecutada por la Diputación.

Apuesta foral por la bicicleta

Esta nueva vía, que unirá la capital alavesa con Miñano, será la segunda de titularidad foral, tras la que conecta Durana y Arróyabe, operativa desde hace años. Además, el Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad redactará en los próximos meses el proyecto de una vía ciclista entre Elciego y Laguardia. Este proyecto se desarrollará en colaboración con la Cuadrilla de Rioja Alavesa, tendrá una longitud de 4,37 kilómetros y buscará no solo mejorar la conectividad entre ambos municipios, sino también fomentar el turismo en la comarca vitivinícola.

Estas actuaciones están incluidas dentro de la Estrategia de la Bicicleta. El objetivo es que sea posible viajar a pedales entre Urbina y Legutio; desde Vitoria a Etxebarri Ibiña y Nanclares de la Oca y de Alegría a Elburgo. En el mismo plan se incluyen una ruta desde Amurrio hasta el polígono industrial de Murga, de Rivabellosa a Miranda, entre Labastida y Haro, y de Oion a Logroño. Todo esto para tratar de sustituir aquellos desplazamientos que se siguen completando en coche.