Condenado a año y medio de cárcel por vender un gramo de cocaína en Vitoria

Condenado a un año y medio de prisión por vender una papelina de 0,9 gramos de cocaína en plena calle durante las Fiestas de la Virgen Blanca ... , en Vitoria. El ya sentenciado salió ayer miércoles con gesto turbado de la Audiencia Provincial de Álava por su «delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud».

Y eso que de inicio se enfrentaba a una fiscal de cuatro años por aquel 'pase' (transacción) detectado por la Policía Local en agosto de 2023. Gracias a la documentación aportada por su abogado, Igor De Pedro, sobre su falta de antecedentes y su tratamiento en el COTA, acrónimo del Centro de Orientación y Tratamiento Adicciones, el Ministerio Público accedió a rebajar el castigo hasta un año y medio.

Se lo comunicaron los tres magistrados de este juzgado -Jesús Poncela, Francisco García Romo y Ana Zulueta- en lo que se conoce como una sentencia de conformidad.

Afectó a todo el edificio La breve vista oral se celebró en penumbra por un apagón

En principio, este hombre evitará conocer Zaballa. Le avisó el presidente de la sala, Jesús Poncela, de que «no irá a prisión con un único requisito fácil de cumplir: no vuelva a delinquir en dos años. Esperemos no verle por aquí». A lo que el ya condenado respondió sincero. «Dios no lo quiera».

¿Cómo es posible que alguien pillado por despachar menos de un gramo de 'coca', con una pureza del 76%, pueda acabar entre rejas? Fuentes judiciales puntualizan que «la gente no es consciente de que cualquier venta de drogas duras, como cocaína o heroína, siempre es delito. Si te vendo una papelina de medio gramo ya estoy cometiendo un delito». Y el arco marcado por el Código Penal es muy severo; «De 3 a 6 años de prisión».

«Desde que me pillaron aquel día de fiestas, la Policía Local me para cada vez que me ve. Me cachean en busca de mas drogas, pero es que sólo cometí el error de vender aquel día. He aprendido la lección», aseguró este varón de mediana edad a la salida del juzgado.

Tocar el bolsillo

Desde los tribunales alaveses recalcan que anteponen el «sentido común» para estas causas. «Hay atenuantes como que se trate de una cantidad realmente baja, que el acusado no se dedique habitualmente al trapicheo, el grado de pureza, que venda para satisfacer su propio consumo con la venta... Ahí se puede rebajar hasta año y medio». Nunca menos.

Con las mal llamadas drogas blandas, la marihuana por ejemplo, la horquilla va de uno a tres años a la sombra. En esos supuestos suelen doler más las multas por «engancharse ilegalmente a la corriente eléctrica».