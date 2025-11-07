El concurso de ideas para reformar la gasolinera Goya recibe 22 propuestas arquitectónicas Un jurado seleccionará el proyecto que transformará el espacio en centro de movilidad y turismo

El el emblemático complejo es uno de los contados ejemplos de arquitectura racionalista de los años 30 en la capital alavesa.

Saioa Echeazarra Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:55 | Actualizado 13:10h. Comenta Compartir

El concurso de proyectos convocado por el Ayuntamiento de Vitoria a través de la sociedad municipal Ensanche 21 para transformar la antigua Gasolinera Goya en un centro complejo a la movilidad sostenible y el turismo ha recibido un total de 22 propuestas presentadas por estudios arquitectónicos. La cifra final podría verse incrementada con algún candidato de última hora que habría remitido el trabajo por correo postal antes de la finalización del plazo, que expiró hace dos días.

Una vez recabados todos los bocetos aspirantes, el jurado de expertos designado para el concurso deberá hacer una criba y escoger las 3 mejores ideas para el reacondicionamiento del edificio situado en la calle Cadena y Eleta. Esa terna de propuestas, que se prevén conocer para comienzos del año próximo según las previsiones del Consistorio, recibirá un premio de 5.000 euros cada una y dará por finalizada la primera fase del certamen de proyectos.

En la segunda fase, los tres trabajos seleccionados deberán desarrollar su idea a través de una memoria y propuesta gráfica en la que se presenten los contenidos del equipamiento. A la hora de diseñar el reacondicionamiento, las propuestas deberán contemplar dentro del inmueble diferentes zonas como un espacio de acogida, un área de información y atención, otra zona de trabajo con presencia de un máximo de 6 despachos y sala de reuniones. También contará con una reserva de espacio para zonas de almacenaje de diferentes folletos y material de consulta.

Más de 70 arquitectos

«Esta primera selección es importante porque nos dará una pista de cómo será la futura Gasolinera Goya, ya que de ellas saldrá la idea que se ejecutará finalmente», ha valorado la alcaldesa, Maider Etxebarria, que ha dado a conocer este viernes la cifra de propuestas presentadas. Según ha explicado, durante la fase de licitación se habilitaron tres jornadas para que profesionales de la arquitectura pudiesen visitar el interior del edificio de cara a plasmar en su proyecto las alternativas posibles de uso. Estas jornadas contaron con la asistencia de «más de 70 personas de diferentes estudios».

El desarrollo de este concurso de proyectos para reacondicionar el emblemático complejo, uno de los contados ejemplos de arquitectura racionalista de los años 30 en la capital alavesa, es fruto del acuerdo alcanzado en la sociedad Ensanche 21 entre el equipo de gobierno PSE-PNV y el grupo de EH Bildu.