Estos son los conciertos de Falerina para las Fiestas de La Blanca

La convocatoria abierta para actuar en Falerina en las Fiestas de La Blanca fue todo un éxito. 136 grupos de música se inscribieron en estas 'oposiciones' que lanzó el Ayuntamiento en febrero. Estilos para todos los gustos: rock, latino, folk, jazz, rap, soul, trap, reggaeton, house, punk, pop, indie… Y ya hay veredicto. El Servicio de Cultura ha confeccionado un «cartel de calidad, diverso y adaptado al espacio», asegura la concejala del ramo, Sonia Díaz de Corcuera. Estos son los diez grupos que actuarán en La Blanca en Falerina: un 50% cuenta con mujeres entre sus integrantes y un 60% hace música en euskera; y, además, se han incluido a las dos agrupaciones ganadoras de Gazte Talent, cuyo premio es ser programadas en este escenario festivo.

Martes 5 de agosto, 19:00 horas I see explosions

Banda de rock melódico con toques de metal, postrock… Formada en 2023 entre Agurain y Vitori,a cuenta con cinco integrantes, con voz femenina. Aunque es un proyecto nuevo, sus componentes tienen experiencia en otras bandas. Se estrenaron en diciembre en la sala Jimmy Jazz de la capital alavesa y su disco 'Barometrik', que incluye once temas en euskera e inglés, verá la luz próximamente.

Martes 5 de agosto, 20:30 horas Laztana Laztana

Con el euskera como base, fusiona la música electrónica con otros estilos. El pasado mes de noviembre lanzó su primer EP, 'EATE', en el que se pueden encontrar diferentes estilos: urban, pop, folk… El segundo trabajo se acaba de grabar, con un sonido más maduro y con un objetivo muy centrado en los directos. Muestra de ello son los singles: 'Arranopola!!! (oh my god)' y 'Hemen zaude?'.

Miércoles 6 de agosto, 19:00 horas Mirotz

Mirotz es aire nuevo procedente de Vitoria-Gasteiz. Fue creado en octubre de 2023 por Markel (batería), Julen (bajo y voz) y Aritz (guitarra y voz). Han estado sentando las bases de su sonido en los últimos meses hasta conseguir un proyecto con voces con autotune, guitarras y bajos melódicos y duras baterías.

Miércoles 6 de agosto, 20:30 horas Sutan Klan

«Zaramaga sobre 90 BPM, Euskal Mafia K1 Fry». Una definición tan ecléctica como encriptada. «De Canarias a Gasteiz, protegidos bajo el manto de la Virgen Blanca. El frío hecho verbo. Nunca nada tan vasco sonó tan neoyorkino».

Jueves 7 de agosto, 19:00 horas Broken Salad

Banda vasca que mezcla hip-hop con la energía de las Brass Bands de Nueva Orleans, el funk y el afrobeat. Su directo une beats, rap en euskera y castellano e instrumentación en vivo (tuba, contrabajo, metales). Un show explosivo, dinámico e improvisado. Formados durante el confinamiento por A. Areta (Broken Brothers Brass Band) e Itsua (Beat Salad Records), el grupo se completa con los MCs Dirty Moyo (Piara), Peio (N2OGU) y otros músicos de la escena vasca. Su primer álbum 'Beats, Brass & Salad' se lanzó en 2024 en vinilo y plataformas digitales.

Jueves 7 de agosto, 20:00 horas The Twin Rebels

The Twin Rebels surgió en 2018. Formada por miembros de afamados grupos de la Llanada como The Dealers, Motto y The Retrievers, la banda pretende derretir hasta el más petrificado corazón con sus cálidos y ácidos sonidos, mutantes y deudores del sonido Costa Oeste y el Neo-Psych con ramalazos de alternativo noventero y el rock progresivo. En estas fiestas de La Blanca estarán presentando sobre las tablas del Jardín de Falerina su primer LP 'Who's the Dreamer?'.

Viernes 8 de agosto, 19:00 horas dIDAC jONs

Es una banda formada en Vitoria-Gasteiz. Sus miembros se embarcaron, hace casi tres años, en una historia de amo por la música honesta y por los clásicos. Creando temas propios y evocando el rock, blues, country, folk, soul… Todo con pinceladas de amor y pensamiento crítico.

Viernes 8 de agosto, 20:300 horas Skaribe

Una potente fusión sonora que transita de manera ecléctica a través del funk, el soul, el ska y el reggae. Conformada por músicos de sólida formación y trayectoria artística, esta agrupación con base en la capital alavesa lleva cinco años llenando de alegría los espacios en lo que se presentan, con una propuesta artística vibrante y profundamente conectada con el público. Skaribe es un hermanamiento musical entre Euskadi y Latinoamérica.

Sábado 9 de agosto, 19:00 horas Belgorri

Ganador Gazte Talent en la categoría 14-24 años en euskera. Los primeros pasos del grupo comenzaron hace dos años en el gaztetxe de Amurrio. Además de música en directo, también han publicado dos EP, sin dejar de crear nuevas canciones. El rock es el género con el que se identifican especialmente pero, por miedo a encasillarse y para no ponerle ningún límite a su imaginación, prueban otros estilos. Ahora se encuentran en un momento de creación, se han alejado del estudio para centrarse en los directos y en construir nuevas canciones sin dejar de lado al público.

Sábado 9 de agosto, 20:30 horas Bixonte Dort

Ganador Gazte Talent en la categoría 25-35 años en euskera. Un nuevo proyecto en formato power dúo (guitarra/batería), formado por Igor Cuesta Kortaxarena (Huts) y Aitor Laraudogoitia (Txerri Ugerrak, Nerbio Bulkada) en Bizkaia. Esta nueva aventura musical, al margen de los ritmos de otros proyectos, les permite generar un nuevo espacio de composición en el que crear música de una manera libre, calmada y diferente. Buscando alejarse de los clásicos procedimientos, presiones y estereotipos convencionales, se mueven entre el rock, el stoner y el hardcore con ganas de componer y compartir música, sin más pretensiones.