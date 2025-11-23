El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Papeleta de voto en las últimas elecciones concejiles. Jesús Andrade

Los concejos de Álava eligen hoy a sus nuevos presidentes

En 276 pueblo de los 332 en los que se instalarán las urnas se elegirá a su presidente por democracia directa

A. Carazo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:15

Los concejos de Álava, la institución más cercana al ciudadano de la zona rural, celebran hoy sus elecciones para determinar la composición de sus juntas ... administrativas. Cerca de 25.000 habitantes de 332 pueblos de Álava -Eskibel no lo hará porque sólo tiene una persona censada- tienen que decidir en las urnas qué vecino les representa en asuntos tan relevantes como el urbanismo, el mantenimiento de bienes comunes o la participación ciudadana. Pero, según datos publicados en el boletín oficial (Botha), en 276 términos concejiles no se ha alcanzo el mínimo de tres candidatos requerido para que haya una lista. Esto supone el 83,1% del total.

