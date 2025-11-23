Los concejos de Álava eligen hoy a sus nuevos presidentes

Los concejos de Álava, la institución más cercana al ciudadano de la zona rural, celebran hoy sus elecciones para determinar la composición de sus juntas ... administrativas. Cerca de 25.000 habitantes de 332 pueblos de Álava -Eskibel no lo hará porque sólo tiene una persona censada- tienen que decidir en las urnas qué vecino les representa en asuntos tan relevantes como el urbanismo, el mantenimiento de bienes comunes o la participación ciudadana. Pero, según datos publicados en el boletín oficial (Botha), en 276 términos concejiles no se ha alcanzo el mínimo de tres candidatos requerido para que haya una lista. Esto supone el 83,1% del total.

¿Eso significa que todos estos pueblos se sumirán en un desgobierno? No, en absoluto. En estos casos existirá una democracia directa. La norma foral de elección de regidores y vocales de los concejos del Territorio establece que serán elegibles todos los electores que no estén incursos en una causa de inelegibilidad. Entre esas excepciones se incluyen el alcalde del municipio al que pertenece la junta (una incompatibilidad en la que ha incurrido durante el último año la alcaldesa de Arraia-Maeztu, como publicó EL CORREO); los trabajadores de la entidad local y quienes tienen deudas o causas judiciales abiertas con esta administración.

El reglamento explica que «cada elector escribirá en una papeleta en blanco, confeccionada para el caso, tantos nombres como cargos hayan de ser elegidos menos uno». Esto supone como mínimo tres en los casos de los pueblos más pequeños. Una vez acabada la votación, quienes salgan elegidos tendrán que aceptar el cargo, pues no se trata de una obligación. ¿Y si renuncian? Pues una gestora tendrá que encargarse de cubrir los puestos que quedan vacantes. Eso sucedió en un par de casos tras las elecciones de 2021, sin contar aquellas que han tenido que recurrir a esta herramienta administrativa durante la legislatura o aquellas que han optado por disolverse como Egino (por los problemas de convivencia entre sus vecinos) y Arriaga, que administrativamente hacía tiempo que no existía.

Nadie ha presentado una candidatura para gobernar en Lezama, ni en Estavillo, ni en Apellániz, ni en Korres, ni en Vírgala Mayor, ni en Andoin, ni en Egino, ni en Ilarduya. Tampoco en Luiaondo, Mendijur, Antoñana, Villafría, Arbulu, Argómaniz o Trokoniz, Ni siquiera en Salinillas de Buradón, Páganos, Paúl, Ribaguda, Txintxetru, Sarria, Izarra, Arangiz, Arkaia, Kastillo, Foronda o Yurre. Así hasta sumar 276, entre los que se encuentran algunos con enormes retos en el horizonte como Labraza, donde se va a colocar un parque eólico con ocho molinos, o Víllodas, donde urge una solución para poder acceder y salir cada vez que hay una crecida del río Zadorra.

Esta cifra es ligeramente inferior a la que se detectó en las elecciones a las juntas administrativas de 2021, en plena pandemia del covid, cuando 285 pueblos se quedaron sin candidaturas. Pero están por encima de las 250 que se vieron en este escenario en 2017.