Concejales de Treviño evidencian que la mitad de sus vecinos se empadrona en Álava «por si acaso»

Los dos municipios que componen el enclave de Treviño tiene 4.000 habitantes, aunque sólo la mitad está censado. «Muchos no se sienten tranquilos empadronados», ... han afirmado este lunes en las Juntas Generales de Álava Yolanda Urarte y David Dulanto, concejales de la Agrupación Independiente Condado de Treviño. ¿Por qué? Los problemas en relación con la educación, la sanidad y los servicios sociales son tres de los múltiples problemas que les empujan a estar inscritos oficialmente en Vitoria.

«La población joven puede cursar sus estudios universitarios y profesionales en la UPV, pero no puede acceder a becas del Gobierno vasco porque no están empadronados en la comunidad autónoma del País Vasco», ha explicado Urarte. «La atención de especialistas y hospitalaria la realiza Osakidetza o el Servicio de Salud de la Junta de Castilla y León. Pareciera que no hay problemas, pues los hay cuando se necesita un logopeda, un tratamiento oncológico especializado, un servicio en algún centro privado concertado…», ha incidido.

También han hablado de que cuando van a Urgencias de Osakidetza y se les receta un medicamento, luego tienen que pasarse por el centro de salud de Treviño para «pedir el favor» de que meta la receta en su tarjeta sanitaria. «Es un hecho que la mayoría de personas mayores de 65 años se empadronan por si acaso en Vitoria», ha indicado la edil, que ha comentado cómo los vecinos de Condado de Treviño que quieren acceder al centro de día de Lagrán no pueden por encontrarse en otra comunidad autónoma.

«Parece que sólo somos interesantes en época de elecciones, cuando se escribe 'Trebiñu Araba Da' en los folletos que se reparten por las casas y eso parece que es todo el trabajo que hay que hacer. Con estos ejemplos hemos querido señalar algunas situaciones que no se sostienen en el papel y que gritan que 'Trebiñu Ez Da Araba'», ha denunciado Yolanda Urarte.

La crítica no se ha quedado ahí. Ha recuperado una moción de 2014 en que las Juntas Generales se comprometían a «tratar a Treviño como la octava cuadrilla del territorio histórico y emplazan a las instituciones vascas y a las alavesas a trabajar en ese sentido». «Trabajen como si lo sintiera, no como si lo pensaran, trabajen en las Juntas Generales y en sus respectivos partidos aquí y en Madrid», han instado los concejales.