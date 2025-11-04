La concejala de Cultura cree en la viabilidad del Iradier Arena como multiusos para grandes citas culturales Elkarrekin pide estudios que confirmen que en el futuro el Ayuntamiento podrá mantener sin «recortar de otras partidas» la programación y el mantenimiento del recinto

Rosa Cancho Martes, 4 de noviembre 2025, 15:45 Comenta Compartir

La concejala de Cultura, la peneuvista Sonia Díaz de Corcuera, ha expresado este martes su deseo de que para final de legislatura el nuevo Iradier Arena «esté lanzado con todo su potencial». Y esto significa tener hecho el plan de ejecución de obras y el estudio de viabilidad y haber contratado los primeros trabajos de reforma y consolidación. Ha expresado su convencimiento de que con otra acústica, climatización y nuevas salas escénicas será atractivo para conciertos, festivales y otras reuniones de moda. «A lo mejor esta ciudad es rara rarísima y es el único sitio donde no va a funcionar un multiusos, pero eso yo lo pongo en duda», ha dicho.

Díaz de Corcuera ha respondido a Garbiñe Ruiz, de Elkarrekin, que ha pedido al Ayuntamiento que acompañe el proyecto de un estudio de viabilidad para evitar que con el tiempo sea un lastre para las arcas locales como, asegura, ha ocurrido en ciudades del entorno con otros multiusos. «Nos preocupan los costes de gestión y mantenimiento a largo plazo. Sé que encontrar dinero para la inversión también tiene complicaciones pero luego viene el día a día». Ha recordado en este sentido que Cultura cuenta con ahora un prespuesto anual de unos 15 millones de euros «que no deja margen para gastos extraordinarios. O destinamos más presupuesto o se desvían recursos de otras políticas culturales».

La concejala del PNV ha vuelto a recordar en grandes líneas en qué consiste el proyecto de reforma del Iradier Arena. «Es un oportunidad» ha dicho. Como punto de partida cuentan con la ruta marcada por la ingeniería Idom que calcula en cerca de 40 millones de euros la inversión a realizar entre el Ayuntamiento y la iniciativa privada para convertir la plaza de toros en un multiusos. Además de acabar con humedades y mejorar la acústica, la consultora plantea hacer una sala de mayor tamaño para grandes eventos y aforo para 5.000 personas, la más grande de Vitoria, y otra menor para 1.500 espectadores, que se reservaría para óperas y conciertos sinfónicos.

Ese estudio, ha agregado, plantea dos acciones inmediatas. La primera, en la que trabajan Urbanismo, Cultura y Hacienda, es sacar a concurso la asistencia técnica (ya existe un fondo de 1,5 millones de euros reservado) que incluye el plan de viabilidad económica y en programa de necesidades y que se sacará licitación en breve. Después, tras el verano de 2026, llegará otro pliego, más caro, para la ejecución de las obras y explotación del recinto en régimen de concesión. Esto en un momento en que se van a empezar a recibir los millones prometidos por el Lehendakari en concepto de canon de capitalidad y que sobre todo financiarán esta obra y la de la gasolinera Goya. «Creemos que el tren pasa ahora y no podemos desaprovechar esta oportunidad».