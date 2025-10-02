El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Placas solares sobre el techo de una ikastola Jesús Andrade

Las comunidades energéticas de Vitoria tendrán ayudas para comprar un coche eléctrico

El Ayuntamiento de Vitoria lanza una nueva línea de subvenciones de 700.000 euros para instalar huertos solares en los barrios

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:39

Comenta

Más de medio millar de vitorianos se incorporaron el pasado año a diez nuevas comunidades energéticas con ayuda de los fondos municipales. Montaron sus huertos solares en Goikolarra, Zaramaga, Salburua, Zabalgana, Ariznabarra, Arriaga Lakua y Txagorritxu y en los concejos de Gamarra Mayor y Mendoza. Son 1.985 placas, que ocupan dos hectáreas y que pueden generar 962.000 kilovatios/hora al año de energía limpia y renovable. El Ayuntamiento, merced al acuerdo presupuestario entre el equipo de gobierno PSE-PNV y EH Bildu, destinó 600.000 euros a ayudar a estas comunidades a salir adelante con el proyecto y la inversión. Y este año «debido a la buena respuesta y gran aceptación», el Departamento de Modelo de Ciudad y Medio Ambiente redobla sus esfuerzos y la nueva convocatoria de ayudas sube un 14%, hasta los 700.000 euros.

Como novedad, habrá ayudas a la redacción e inversiones en proyectos de aerotermia, geotermia, hidrotermia, mini-eólica, mini-hidráulica y bioenergía renovable. Se incide también en la movilidad sostenible y compartida subvencionando la adquisición de vehículos motorizados con etiqueta cero emisiones (eléctricos puros, híbridos enchufables con autonomía superior a 40 kilómetros o pila de combustible) y también bicicletas y patinetes eléctricos. La condición eso sí es que se empleen para servicios compartidos de uso comunitario por al menos 15 socios de cada comunidad energética. Además, se mantiene la prioridad de subvencionar proyectos en los barrios más vulnerables, ha destacado Borja Rodríguez, concejal de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Medio Ambiente.

«Tenemos claro que estas comunidades deben ser la base de la transición energética. Tanto porque aprovechan los tejados para la producción de energía, como por el paso que suponen en la democratización de esa producción y en el empoderamiento de la ciudadanía«, ha indicado por su parte Xabier Ruiz de Larramendi, concejal de EH Bildu.

Una vez publicadas las bases en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava quedará abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el próximo 30 de marzo de 2026. Como en la anterior línea, Vitoria asumirá entre el 70% y 80% de los gastos subvencionables. En el caso de la adquisición de vehículos se cubrirá el 50% de la inversión, con un máximo de 20.000 euros por coche.

