El compositor neerlandés De Meij coge la batuta de la Banda Municipal de Vitoria

Ramón Albertus Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:00

De la inspiración de las páginas de 'La sombra del viento' a la pura ensoñación. La Banda Municipal de Vitoriacuenta este miércoles con el neerlandés Johan de Meij como director invitado para el programa 'Entre sueños y sombras literarias', que se presenta en el auditorio María de Maeztu del Palacio Europa (19.30 horas, abonos agotados). El regreso a Vitoria del compositor -cuyo repertorio han llevado al directo formaciones como la Filarmónica de Nueva York o la de Tokio- se produce 16 años después de su primera colaboración con la misma formación. En este tiempo se ha tocado «casi todo su repertorio», ha recordado Luis Orduña, jefe de filas de la banda municipal.

«Es un placer volver a una ciudad que me gusta tanto», dijo el músico en la presentación de este nuevo concierto que ha desgranado este lunes. El programa está marcado por la influencia literaria. En el arranque se escuchará la suite 'Los libros olvidados' se inspira en 'La sombra del viento', de Carlos Ruiz Zafón. Surgió hace unos años como un encargo realizado por la Banda Municipal de Barcelona y se inspira en la ciudad condal a través de personajes como 'Bea (Beatriz)', 'El Inspector Fumero'. Entre los movimientos destaca 'Las Ramblas - Els Quatre Gats', que parte de la tradición catalana de la cobla.

El repertorio también cuenta con 'UFO Concerto para bombardino', con el albaceteño Joaquín Díaz López como solista. Una pieza que exige llevar el instrumento a sus límites, tanto en velocidad como en registro. «Muy agudo, muy grave, muy fuerte, muy suave… es un gran reto», reconoce el bombardino solista de la formación vitoriana. Y el programa termina con 'Triptychon', una obra en tres movimientos escrita originalmente para una orquesta alemana y que se estrena en España. Además se desveló que 'La Veu del Silenci', de Ricardo Mollá, será el bis, un cierre que homenajea a las víctimas de la DANA en Valencia.