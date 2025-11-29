El comercio de Vitoria da el último sprint

El alumbrado navideño y la euforia que ha traído en los últimos años el Black Friday ha hecho que las calles del centro de Vitoria ... se llenen este sábado de gente en busca de las mejores ofertas. Arterias como la calle Dato, General Álava, Fueros o la calle Prado han estado completamente abarrotadas de clientes en busca de ofertas interesantes, buenas ideas para ese amigo invisible de Navidad o incluso sugerencias para hacérselas llegar a Olentzero y Mari Domingi para cumplir con las ilusiones de los más pequeños. Es el último 'sprint' del comercio vitoriano para cerrar el año.

El trasiego de gente ha dejado sensaciones positivas en los locales. Dependientas como Carmen Ortiz de Mendibil, de la tienda Kalima, confirma que este fin de semana, perfilado como uno de los más fuertes para las tiendas de la ciudad, está cumpliendo con las expectativas. «Está yendo muy bien, aunque nosotros llevamos con mucho trasiego desde principios de noviembre porque estamos de liquidación, me jubilo. Pero siempre esto ha sido el pistoletazo de salida», explica. Este sábado su hermana Graciela, que ya lleva años disfrutando de su retiro, hace de «compinche». El negocio está en traspaso y ha habido quienes se han interesado por él. «Pero no hay nada concreto», matizan las hermanas.

El caso de Kalima no es el único. Y es que el Ensanche se encuentra inmerso en un 'boom' de cambios de tiendas, aperturas, cierres y liquidaciones. Buena cuenta de ello daban esta tarde los empleados de Tezenis, que todavía seguían moviendo algún maniquí que otro entre su antigua ubicación y la nueva tienda en la parte baja del antiguo edificio de Hacienda, recientemente remozado para convertirlo en viviendas de lujo. Ahí también han abierto otras dos tiendas del grupo Calzedonia. Más abajo, en la esquina con Postas, pronto se sumará la textil Mr. Blue al conglomerado de establecimientos del barrio. Entre tanto, otras como Jolben ultiman su cierre y hay una serie de locales ya clausurados que buscan nuevos inquilinos.

El textil es uno de los sectores que mejor suele llevar esta etapa de compras navideñas, que muchas veces sirve de anticipo a las rebajas de enero. Pero hay consumidores que tampoco se desviven por la explosión de promociones. «Miramos si hay alguna cosa que esté bien, pero si no, no importa esperar a las rebajas. Lo que había que comprar para Navidad ya está comprado», indica en la calle Independencia Nekane Landa, que admite que se ha dado «un capricho» dulce en una chocolatería para mantener los ojos abiertos en los escaparates. En esta misma calle, el pequeño Martín, de seis años también ha condicionado el recorrido de Blanca Martínez para sus compras, ya que ha forzado a que su madre tenga que comprar chuches en el Pink. «Es lo que tiene salir con él, que todo se alarga un poquito más», bromea.

Otros son más de meter la directa. Es el caso de Lander Alonso, que ha ido a una tienda de ropa masculina «buscando una sudadera» y se volvía a casa con la cuestión resuelta poco después de las seis de la tarde.

Programación municipal

Este año la temática navideña ha cambiado notablemente su configuración en la Plaza de la Virgen Blanca. Ni muñecos ni gran árbol como en los últimos años. La llegada de la noria al punto más conocido de la ciudad –avanzada por este diario– ha sido la comidilla de las últimas semanas en Vitoria. Sin embargo, hay comerciantes que no creen que las programaciones municipales tengan afecten mucho a sus cuentas de resultados.

«La clientela es la habitual, yo no creo que eso tenga demasiado impacto», reflexiona Elena Ibarrondo en su histórica perfumería. En su caso sí hace Black Friday –la cuestión es algo que levanta algunas ampollas entre las tiendas 'VTV'–, «pero sólo ofertas puntuales en algunos productos». «No pongo toda la tienda en descuento», argumentaba. En su caso el fin de semana se está dando «muy bien». «Aquí vendemos 'perfumes nicho' y trabajamos con firmas de cosméticos muy buenas, entonces este tipo de descuentos vienen muy bien», sentencia.