La calle Postas se ha convertido en un hervidero de gente en la tarde del sábado Blanca Castillo

El comercio de Vitoria da el último sprint

El Black Friday y las luces navideñas avivan la afluencia por las tiendas de un centro envuelto en un 'boom' de aperturas, traspasos y liquidaciones

J. M. N.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:19

Comenta

El alumbrado navideño y la euforia que ha traído en los últimos años el Black Friday ha hecho que las calles del centro de Vitoria ... se llenen este sábado de gente en busca de las mejores ofertas. Arterias como la calle Dato, General Álava, Fueros o la calle Prado han estado completamente abarrotadas de clientes en busca de ofertas interesantes, buenas ideas para ese amigo invisible de Navidad o incluso sugerencias para hacérselas llegar a Olentzero y Mari Domingi para cumplir con las ilusiones de los más pequeños. Es el último 'sprint' del comercio vitoriano para cerrar el año.

