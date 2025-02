El comercio de Vitoria reclama rebajar las restricciones a sus clientes en la zona de bajas emisiones

El proceso para activar las primeras restricciones al tráfico en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Vitoria va quemando etapas. A un mes de la aprobación de la ordenanza –la entrada en funcionamiento se estima para mediados de año– continúa la cascada de ... alegaciones al proyecto. EL CORREO ha tenido acceso a las que plantea Gasteiz On, la asociación mayoritaria de comercio y hostelería (con más de 600 miembros) y la Asociación de vecinos del Casco Viejo Gasteiz Txiki.

Los primeros, en líneas generales, apuestan por una serie de medidas que permitan rebajar las restricciones a los clientes. Mientras que los vecinos ponen el foco, sobre todo, en los tiempos para carga y descarga –claves para los gremios– y demorar hasta después del verano la inscripción de los vehículos en el registro de permisos.

Los comerciantes parten de una petición de máximos. Consideran «imprescindible» que Portal del Rey, San Francisco, Olaguíbel y San Antonio sean excluidas de la ZBEy se mantengan «abiertas al tráfico» porque son «carriles de servicios útiles para quienes necesitan aproximarse con tiempo limitado» a los comercios de la zona. La realidad es que hoy apenas soportan flujo de vehículos.

Simultaneidad Los comerciantes piden que se dé permiso para que puedan acceder varios vehículos al mismo tiempo y sin restricción temporal

También inciden en la necesidad de establecer una serie de medidas complementarias ante la pérdida de competitividad frente a otras zonas de la ciudad. Demandan más «plazas de parking exprés o de rotación efectivas en las calles limítrofes a la ZBE con tiempo limitado e introduciendo la matrícula» para que puedan usarse para pequeñas compras o recogidas con un efectivo control de las mismas y asegurando que haya rotación de plazas libres suficiente para los clientes.

Gasteiz On asume que la organización del mapa no va a variar pese a las alegaciones así que piden al Ayuntamiento que sea sensible a la «necesidad que tienen los negocios enclavados en esta zona de que su clientela puntualmente pueda acceder en vehículo privado». En este punto considera que esta máxima no se puede cumplir por el requisito marcado en el borrador de que «no podrá permanecer más de un vehículo por titular en la zona».

El documento del Ayuntamiento señala que los comercios –cada uno dispone de tres licencias para su uso privado– tramitarán autorizaciones ilimitadas de entrada al área restringida en horario de carga y descarga y se podrá acceder al apeadero más cercano, pero, de la misma manera, remarca que «no se puede simultanear en la zona más de un coche a la vez» con una diferencia de media hora entre cada uno de ellos.

Acceso libre Solicitan no tener que darse de alta para circular por Portal del Rey, San Francisco, Olaguíbel y un tramo de San Antonio

Y este último aspecto es el que Gasteiz On pide cambiar al considerar que es imposible por parte de los comerciantes controlar algo así. Temen, de hecho, que los clientes acaben siendo multados por coincidir en ese espacio más de dos vehículos a la vez –que pueden ser de compradores o empleados del propio negocio– o por no cumplir con el parámetro de que solo pueda acceder uno cada media hora.

«Un comercio necesita ser accesible para su clientela y ofrecer excepcionalmente la posibilidad de que esta se le acerque al máximo a recoger un pedido. El comerciante no puede controlar el tiempo de entrada y salida de los vehículos de la clientela. Es imposible», asevera Gasteiz On, que considera que la limitación anula «totalmente» la posibilidad que se estaba ofreciendo al comercio de poder ser accesible para su clientela. «Ningún comercio puede arriesgarse a que su cliente acabe multado y tenga una mala experiencia de compra», detalla.

Estancias cortas

Esta medida no supondría «un gran pase de vehículos» y sería para estancias muy cortas de tiempo porque los propios comerciantes son lo que se encargarían de tramitar las autorizaciones y solo se emplean «cuando el ticket medio y la compra son importantes o para la recogida de grandes bultos».

Como soluciones, desde la asociación de comerciantes reclaman que «se permita simultanear coches dentro de la zona restringida cuando estos sean vehículos con autorización puntual, distinta de las tres matrículas registradas por cada negocio» o bien se «cree un apartado en la aplicación referido a la clientela de los negocios de la zona APR».

Solicitan también que para el itinerario de entrada por Portal del Rey-San Francisco y salida por la calle Olaguíbel se permita «un acceso libre de 20 a 30 minutos, sin tener que darse de alta en el sistema». Y aplicar este mismo funcionamiento para el tramo de entrada de la calle San Antonio propuesto con salida por Becerro Bengoa y Monseñor Cadena y Eleta. Es decir, que estas áreas no estén controladas por cámaras porque apenas tienen tráfico y actúan como vías de servicio.

Vecinos Reclaman que el período de tres meses de inscripción de vehículos se inhabilite en julio y agosto

Los vecinos del Casco Viejo se centran, por su parte, en la necesidad de «ser más flexibles» con los horarios de carga y descarga, que, principalmente, afectan a los servicios de reparación, instalación y mantenimiento. Piden que estos vehículos se consideren de la misma utilidad que los referentes al transporte público, para los que no hay limitado tiempo ni número de accesos. «Son servicios imprescindibles y por no poder entrar al barrio por la tarde podría darse la circunstancia de que algunas empresas decidan aumentar sus tarifas o no prestar sus trabajos en nuestra zona», argumentan.

Les preocupa, además, que las personas enfermas con baja movilidad o «distintas limitaciones» no puedan llegar hasta su portal en coche. Así, solicitan que «los automóviles registrados puedan acceder hasta el domicilio de la persona fuera del horario de carga y descarga, de lunes a domingo, por el tiempo razonable y suficiente para recoger y devolver».

Por último, reclaman que el plazo de tres meses en el que debe realizarse esa inscripción de vehículos «se excluyan o declaren inhábiles los meses de julio y agosto, por ser una temporada estival en la que el vecindario pueda encontrarse fuera de la ciudad».