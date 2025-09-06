Jazmín Romero Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:14 Comenta Compartir

Rosa Giménez decidió dar un giro a su vida profesional y ponerse al frente de Ezkisu, una papelería-librería del barrio vitoriano de Lakua, hace cuatro años. El relevo no fue un salto al vacío: entró en escena 'Berriz Enpresa', el programa del Gobierno vasco gestionado a través de la red de Cámaras de Comercio, que actuó como puente entre la propietaria saliente y la entrante. El equipo técnico ayudó a valorar el negocio y a ordenar los trámites para acompañar el proceso de traspaso para que nada se detuviera.

Además del programa, la antigua dueña, también estuvo presente en todos los detalles para que la nueva propietaria lo asumiera de la mejor forma. «Que haya un equipo que esté atento durante todo el proceso es fundamental», garantiza Rosa. Confiesa que, al principio, los miedos la paralizaban un poco, pero el respaldo institucional –ese andamiaje de asesoría, formación y enlace– convirtió el vértigo en camino.

Como cualquier emprendimiento, los retos no tardaron en llegar. «Cuando cogimos la tienda, empezó la guerra de Ucrania. Esto hizo que subieran todos los precios de la materia prima. El papel, por ejemplo, subió muchísimo». La presión también se notó en los costes y el ánimo. Rosa no quería que los clientes percibieran un giro brusco respecto a la gestión anterior. «Si vienes de nueva y encima ya estás cobrando más de lo que cobraba la antigua dueña, dices 'Guau, de verdad'…». Aun así, siguió adelante y comprobó que la fidelidad del barrio y la calidad sostenida pesan más que cualquier sobresalto.

Con esencia y cambios

Rosa ha respetado el alma del local, pero abrió ventanas: «He traído más libros, cosas diferentes para que la gente no tenga que ir al centro a comprar, y que los encuentre en el barrio». Además de libros y papelería, ofrece pequeños regalos y servicios como fotocopias o encuadernaciones. Diversificar –dice–es la clave. La competencia aprieta, entre multiprecio y compra online, así que ella responde con precios afinados y cercanía tangible.

Muchos clientes venían de antes; hoy siguen. WhatsApp y redes sirven de mostrador paralelo: «Siempre hay alguien que me hace algún pedido cuando ven mis estados, o me piden que les reserve algo». En temporada de libros de texto, los encargos por correo o mensaje se multiplican. La flexibilidad,insiste, es parte del encanto del comercio de proximidad.

Sin borrón ni cuenta nueva

Rosa no busca crecer a cualquier precio. «Espero seguir por lo menos hasta jubilarme», dice con una sonrisa. Calcula que le quedan 12 o 13 años de actividad y no lo ve como una carga: «Está bien, ahora me gusta llevar mi propio negocio y ser mi propia jefa». Ahora, como propietaria, los retos son mayores, pero también lo es la satisfacción.

En su caso, la tranquilidad de contar con una red como 'Berriz Enpresa' fue decisiva. Más allá de los números y las firmas, el programa le permitió sentirse acompañada en un terreno desconocido. Ese respaldo, impulsado por el Gobierno vasco, asegura que un negocio vivo no quede huérfano, sino que halle continuidad en nuevas manos.

¿Recomendaría dar el paso? Rosa no duda: «Sí. Cuando algo ya funciona, seguir con el negocio en marcha es más fácil que empezar de cero. Da miedo y vértigo, sí,–admite–, pero al final, las cosas van saliendo».

'Berriz Enpresa' no deja a nadie solo: pone en contacto a vendedor y comprador, ofrece valoración, planes de viabilidad, asesoramiento jurídico y formación, todo con confidencialidad y sin coste. Una fórmula que, más que cerrar etapas, garantiza que el comercio de cercanía siga sin borrón ni cuenta nueva.