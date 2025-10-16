Colisión múltiple en Vitoria entre un autocar, un coche y una patrulla de la Policía Local

El accidente ha ocurrido en la calle Álava poco antes de las dos de la tarde.

Colisión múltiple en Vitoria. Un coche patrulla de la Policía Local, un autocar de Alavabus y un vehículo particular se han visto implicados este jueves en un accidente de tráfico al colisionar entre sí, por causas que se investigan, a la altura del número 33 de la calle Álava, en el cruce de esta arteria con la calle Aguirre Miramon.

El aviso a los servicios de emergencia ha llegado al filo de las dos menos cuarto de la tarde. Hasta el lugar del siniestro se han desplazado tres ambulancias y dotaciones de bomberos, que han desencarcelado a los ocupantes del vehículo policial que, al parecer, han quedado atrapados en el interior del coche patrulla.

Ampliar La Policía Local ha cortado la calle Álava. B. Mallo

Como consecuencia del fuerte impacto, al menos, dos personas han resultado heridas. Todo indica que se trata de los dos agentes de la Policía Local. Ambos han sido evacuados, uno de ellos con «urgencia» debido a la gravedad de sus heridas, al hospital Txagorritxu. El autobús de transporte foral ha sufrido daños, pero ninguno de sus ocupantes ha resultado herido, confirma a EL CORREO un portavoz municipal. Los bomberos, pasadas las tres de la tarde, han empezado a vaciar el depósito de combustible del autocar de transporte foral de viajeros.

Paradas sin servicio

La calle Álava ha quedado cerrada al tráfico. Los accesos a esta arteria del sur de la ciudad se están «congestionando», en especial, en la rotonda de Portal de Lasarte. Este corte también está afectando a la circulación del BEI y a la línea 8 de Tuvisa. Por el momento, han quedado sin servicio las paradas de Unibertsitatea y Salbatierrabide.

De igual modo, los agentes que regulan el tráfico están desviando a los peatones que transitan por las inmediaciones del punto del accidente. Quienes salen de las inmediaciones del campus universitario y se dirigen hacia el colegio Nazareth y otros centros educativos.

En actualización La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.