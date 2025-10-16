El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El accidente ha ocurrido en la calle Álava poco antes de las dos de la tarde.
El accidente ha ocurrido en la calle Álava poco antes de las dos de la tarde. Jesús Andrade
Accidente de tráfico

Colisión múltiple en Vitoria entre un autocar, un coche y una patrulla de la Policía Local

El accidente, que ha causado al menos dos heridos, está provocando cortes de circulación en la calle Álava que afectan a la línea 8 de Tuvisa y al BEI

Nuria Nuño
Borja Mallo

Nuria Nuño y Borja Mallo

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:29

Comenta

Colisión múltiple en Vitoria. Un coche patrulla de la Policía Local, un autocar de Alavabus y un vehículo particular se han visto implicados este jueves en un accidente de tráfico al colisionar entre sí, por causas que se investigan, a la altura del número 33 de la calle Álava, en el cruce de esta arteria con la calle Aguirre Miramon.

El aviso a los servicios de emergencia ha llegado al filo de las dos menos cuarto de la tarde. Hasta el lugar del siniestro se han desplazado tres ambulancias y dotaciones de bomberos, que han desencarcelado a los ocupantes del vehículo policial que, al parecer, han quedado atrapados en el interior del coche patrulla.

La Policía Local ha cortado la calle Álava. B. Mallo

Como consecuencia del fuerte impacto, al menos, dos personas han resultado heridas. Todo indica que se trata de los dos agentes de la Policía Local. Ambos han sido evacuados, uno de ellos con «urgencia» debido a la gravedad de sus heridas, al hospital Txagorritxu. El autobús de transporte foral ha sufrido daños, pero ninguno de sus ocupantes ha resultado herido, confirma a EL CORREO un portavoz municipal. Los bomberos, pasadas las tres de la tarde, han empezado a vaciar el depósito de combustible del autocar de transporte foral de viajeros.

Paradas sin servicio

La calle Álava ha quedado cerrada al tráfico. Los accesos a esta arteria del sur de la ciudad se están «congestionando», en especial, en la rotonda de Portal de Lasarte. Este corte también está afectando a la circulación del BEI y a la línea 8 de Tuvisa. Por el momento, han quedado sin servicio las paradas de Unibertsitatea y Salbatierrabide.

De igual modo, los agentes que regulan el tráfico están desviando a los peatones que transitan por las inmediaciones del punto del accidente. Quienes salen de las inmediaciones del campus universitario y se dirigen hacia el colegio Nazareth y otros centros educativos.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

EL CORREO+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Foronda dispara sus vuelos con una oferta de 145.000 plazas en doce destinos este invierno
  2. 2 Dos bares de Vitoria se llevan medalla en el Campeonato de Pintxos de Euskadi y Navarra
  3. 3 La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»
  4. 4 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  5. 5

    ¿Cuánto ganarán de más de media los jubilados el año que viene?
  6. 6

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua
  7. 7 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  8. 8 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  9. 9

    Una marea humana se manifiesta en Vitoria en apoyo a Palestina
  10. 10

    ¿Cuánto ganarán de más de media los jubilados el año que viene?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Colisión múltiple en Vitoria entre un autocar, un coche y una patrulla de la Policía Local