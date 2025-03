El colegio Nazareth eliminará el próximo curso otras dos clases y se asoma a un cierre inevitable

El colegio Nuestra Señora de Nazareth Salesianas de Vitoria se enfrenta a un futuro complicado y a la vez inevitable debido a la falta de ... alumnos. Desde este curso no tienen Educación Infantil ni tampoco primer ni segundo curso de Primaria. Y de cara al próximo curso se recortará todavía más la oferta. A partir de septiembre de 2025 no habrá 3º de Primaria ni 1º de la ESO, algo que ya se ha comunicado a las familias y que también está en conocimiento del departamento de Educación del Gobierno vasco.

En el caso de 3º de Primaria su desaparición de cara al próximo curso es algo lógico ya que ahora mismo no hay en el centro alumnos por debajo de esa etapa. En cuanto a la eliminación del primer curso de Secundaria es más relevante ya que ejemplifica la incertidumbre que rodea al futuro de este colegio concertado perteneciente a la red de Kristau Eskola. Su cierre es algo que se da por hecho en unos años, la cuestión es cuánto tardará en producirse. «A partir de septiembre ya no ofreceremos primero de la ESO porque no se podía garantizar que nuestros alumnos fueran a acabar la etapa de Secundaria en el centro», sostiene Blanca Hernández, directora de Nazareth, en declaraciones a EL CORREO.

La pregunta ahora es qué ocurrirá con el resto de estudiantes que están en otros cursos y si podrán terminar en el colegio los años de escolarización obligatoria que les quedan. «Mi deseo es que así sea, pero es algo que ahora mismo no podemos saber y que ni siquiera está en nuestras manos», confiesa la directora. Tampoco está claro qué ocurrirá con el profesorado, pero una de las opciones es que sean reubicados en otros centros de Kristau Eskola. «En ese aspecto no hay nada decidido. Cuando llegue el momento habrá que ver cómo se gestiona el excedente de profesores», traslada Hernández.

Las familias con hijos en 6º de Primaria fueron convocadas a finales del año pasado a una reunión para trasladarles la situación y anunciarles que debían buscar otro colegio para el próximo curso. «Nos dijeron que no nos podían garantizar otros cuatro años más de colegio abierto», aseguran desde el AMPA. «Desde la dirección no saben si es viable económicamente ni pedagógicamente. Un colegio casi fantasma, con tan pocos compañeros, podría llegar a ser perjudicial para los alumnos», añaden desde la asociación de familias, que recalca el buen trato y la comunicación por parte del centro, referente en la enseñanza de francés en la ciudad.

El cierre de Nazareth Salesianas sería el primero de un centro concertado en Álava como consecuencia del imparable descenso de la natalidad en los últimos años. En el caso de Bizkaia, lo que se producirá de manera inminente (el próximo curso) será la fusión de dos centros concertados también pertenecientes a Kristau Eskola. Jesuitinas y Jesús María, de Bilbao, se convertirán en un único centro obligados por la falta de alumnos. La red pública tampoco es ajena a este problemática y el próximo curso se iniciará la fusión de Umandi y Padre Orbiso aunque hay más en el horizonte como la de Adurtza y San Ignacio.