33 colectivos Vitoria piden al Ayuntamiento que revise contratos con empresas «que colaboren con el genocidio» de Gaza Miembros del Elkargune de Cooperación al Desarrollo presentan en el Ayuntamiento una declaración de condena a Israel

Una de las manifestaciones de Vitoria en apoyo al pueblo palestino y contra el genocidio en Gaza.

Rosa Cancho Martes, 21 de octubre 2025, 17:21 Comenta Compartir

Un total de 33 colectivos con presencia en el Elkargune de Cooperación al Desarrollo de Vitoria han presentado en el Ayuntamiento para su debate una propuesta de declaración institucional con la que pretenden que el Consistorio dé un paso más en la solidaridad con el pueblo palestino y «rompa relaciones con el Estado de Israel y con cualquiera de las organizaciones e instituciones con las que éste se asocie».

Además de pedir el cese de la colaboración «con aquellas entidades sociales, culturares, empresariales, científicas o deportivas que apoyen, financien o blanqueen de alguna forma el genocidio», piden que se revisen los contratos firmados por el Ayuntamiento o las sociedades públicas «buscando posibles empresas que colaboren o financien de alguna forma dicho genocidio y ocupación». Y en el caso de encontrar relaciones, que rompan el vínculo.

Sólo EH BIldu y Elkarrekin han mostrado su apoyo incondicional al texto. El PP no ha querido hablar abiertamente genocidio y los socios de gobierno del PSE y el PNV han manifestado sus dudas sobre si el Ayuntamiento puede actuar contra la ley de contratación.