Es habitual ver desde el pasado mes de agosto a distintos grupos de malienses frente a la comisaría de Betoño a la espera de una cita. Igor Martín

Las claves para entender por qué los malienses vienen a Vitoria

Este colectivo huye de una guerra con graves consecuencias económicas y recalan en la ciudad atraídos por la falsa creencia de que la regularización será rápida

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:08

En apenas cuatro meses Vitoria se ha consolidado como epicentro de la atención de los malienses solicitantes de asilo, que han huido de su ... país en busca de protección internacional lo que, pasada una larga y difícil travesía, les dará acceso al permiso de residencia y trabajo. Según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, desde julio se ha atendido en Euskadi a 548 refugiados procedentes de Mali, de los cuales 257 han pasado por la oficina alavesa, lo que representa el 46,89% del total. El dato se eleva al revisar las cifras desde enero ya que, en lo que llevamos de año, la Policía Nacional ha atendido 628 peticiones de asilo.

