Las claves para entender por qué los malienses vienen a Vitoria

En apenas cuatro meses Vitoria se ha consolidado como epicentro de la atención de los malienses solicitantes de asilo, que han huido de su ... país en busca de protección internacional lo que, pasada una larga y difícil travesía, les dará acceso al permiso de residencia y trabajo. Según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, desde julio se ha atendido en Euskadi a 548 refugiados procedentes de Mali, de los cuales 257 han pasado por la oficina alavesa, lo que representa el 46,89% del total. El dato se eleva al revisar las cifras desde enero ya que, en lo que llevamos de año, la Policía Nacional ha atendido 628 peticiones de asilo.

EL CORREO ha contactado con distintos agentes que les ofrecen apoyo en su proceso de acogida para entender por qué la ciudad este absorbiendo este elevado flujo migratorio que, según explican, ha ido en aumento con el paso de los meses por una falsa creencia de que aquí su regularización será más rápida. Aquí van unas claves para entenderlo todo.

1 ¿Por qué ha aumentado la migración de Mali a Vitoria?

Hasta este año la presencia de malienses no era demasiado frecuente en Vitoria. A principios de este ejercicio sólo había 229 vecinos de esta nacionalidad empadronados en la ciudad. Sin embargo, la profunda crisis que atraviesa Mali desde 2012 y que se ha visto agravada por los conflictos armados -una junta militar ostenta el poder desde hace cuatro años- y el terrorismo, que se ha recrudecido en los últimos meses, ha provocado que más de de 333.000 personas hayan huido de esta tierra, también impulsados por las devastadoras consecuencias económicas que ha generado el conflicto bélico. Visto desde nuestra perspectiva: Mali supone la tercera nacionalidad de personas solicitantes de asilo en España; unas peticiones (10.673) que se han disparado un 142% respecto a 2023, según los últimos datos publicados por la oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior que encabeza Fernando Grande-Marlaska.

2 ¿Cómo funciona el proceso de asilo?

Este procedimiento sigue unos pasos diferentes en función de cada provincia. En Álava, la primera cita puede pedirse de forma telemática o de manera presencial, en la comisaría de la Policía Nacional en Betoño. Allí, una vez los interesados consiguen una fecha, a los malienses (y a los solicitantes de asilo de cualquier otra nacionalidad) se les otorga un documento que les habilitará permanecer en el territorio español durante la tramitación completa de su expediente. También se les abre un abanico social, como la asistencia sanitaria, el padrón o la posibilidad de entrar en programas de vivienda. Desde ese momento y hasta que son reconocidos como refugiados deben pasar además por una fase de entrevistas para la que, en algunos casos, se están dando citas para 2028. «Hay una disfunción», admiten fuentes encargadas de acompañar a este colectivo.

3 ¿Esta llegada masiva puede relacionarse con un efecto llamada?

En parte, sí. Fuentes de la Policía Nacional consultadas por este periódico reconocen que se ha corrido la voz de que en la comisaría de Betoño se obtiene una cita más rápido que en otros lugares. Esta falsa creencia, que puede aplicarse al resto de Euskadi (y que desencadenó un flujo migratorio similar en Gipuzkoa durante el verano), ha hecho que en la actualidad se haya producido un embudo de solicitudes a las que resulta difícil darles salida. «Hay una seria dificultad para pedir y obtener citas», reconocen fuentes autorizadas en esta materia.

Entre enero y octubre de este ejercicio, en las dependencias de la Policía Nacional de la capital alavesa 628 personas originarias de Mali han manifestado ser solicitantes de asilo, mientras que 258 (el 29% del total) eran procedentes de otras nacionalidades.

Estos agentes especializados, los únicos competentes en matería de extranjería, nunca antes habían estado acostumbrados a recibir semejante aluvión de malienses, más bien solían timbrar peticiones de colombianos y venezolanos. El perfil de los malienses se corresponde con el de hombres solos, jóvenes y, en la mayoría de casos, mayores de edad.

4 ¿Tienen algún tipo de acogida?

Para acceder a este sistema, que depende del Ministerio de Migraciones, los malienses necesitan haber accedido a esa primera fase de protección internacional. Para evitar que duerman en la calle a la espera de ese momento, el Gobierno vasco dispone de plazas en centros temporales, aunque en los últimos meses han estado congestionados debido al elevado volumen de solicitudes.