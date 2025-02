«La ciudad ya no está hecha para el coche, hay que confiar en el transporte público»

Ander Carazo Domingo, 10 de mayo 2020, 00:27 Comenta Compartir

El diputado foral Javier Hurtado demuestra con datos que el coronavirus no sólo está afectando a la salud sino a la movilidad.

- ¿Puede que la gente coja miedo al transporte público?

- Hay que confiar en el transporte público. Se han implantado medidas de seguridad muy importantes como el pago con tarjeta BAT, la entrada por la puerta trasera o reducir la ocupación al 50% para mantener la distancia. Habitualmente no existe relación con el resto del pasaje porque ni das la paz a tu compañero de asiento ni te abrazas para celebrar que has llegado. Si hay que incrementar las medidas, se hará.

- ¿Cuánto tardaremos en volver a ver las 50 plazas de los autocares ocupadas?

- Ahora hay que garantizar la seguridad y seguirá en vigor mientras sea necesario. Volver a las cifras de ocupación precrisis, que en nuestro caso eran espectaculares, va a ser complicado.

- ¿No teme que la gente vuelva a sacar el coche del garaje?

- Estamos ante un escenario incierto. No sabemos cuál será la demanda por factores como el desempleo, el teletrabajo o el retraso de la vuelta al cole. Habrá una reducción, pero nuestro trabajo es seguir apostando por el transporte público y la movilidad sostenible, principalmente porque la ciudad, y en nuestro caso Vitoria, ya no está preparada para la vuelta del coche.

- Dicen que puede ser la gran oportunidad para la bici.

- Hay que fomentar medidas de interoperabilidad. Nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un refuerzo para poder reservar billetes de Alavabus en los que se pueda meter la bicicleta en la bodega, ya que no en todos los vehículos hay espacio suficiente.

- La recaudación de la Diputación se reducirá en 100 millones. ¿Teme que su departamento se vea duramente castigado?

- Mi prioridad como socialista son las políticas sociales, pese a que no sea mi cartera. Vamos a continuar con los trabajos en la renovación y conservación de las carreteras porque sería un error repetir el modelo de la anterior crisis. No lo vamos a hacer. De hecho, hace pocas semanas sacamos un contrato para la conservación de firmes y carreteras por 1,4 millones. Los proyectos se van a mantenerse y las grandes obras en desarrollo seguirán según el calendario porque garantizan empleo.

- Parece que ningún diputado quiere que su departamento sea pagano de esta situación.

- Es que aún estamos en un proceso de reordenación. Tenemos claro que se continuará con la obra pública y se mantendrá el transporte público.

- Tal vez por cautela, al comienzo de la legislatura apenas realizó promesas públicas.

- Sufrí un recorte muy importante en la anterior crisis cuando trabajaba en Fomento y creo que ahora se ha acertado concentrando la inversión en tres obras en vez de extenderla para lanzar nuevos proyectos.

- El modelo 'low cost' por el que apostaba Foronda ha quedado desfasado por el Covid-19.

- A mí no me corresponde ese asunto. Tan sólo digo que habrá que esperar acontecimientos. En 2010 viví en primera persona la crisis que desató la erupción de aquel volcán islandés, todo el mundo detectó claras deficiencias en la navegación aérea entre países y coincidió en qué avances había que realizar. Entonces, como ahora, todos hacemos reflexiones muy importantes, pero tengo miedo de que luego volvamos a caer en la complacencia y los esfuerzos no se lleven a cabo.

Un 'remake'

- El alcalde Gorka Urtaran afirma que esta crisis retrasará el soterramiento, pero la consejera Arantxa Tapia mantiene que el TAV es una prioridad. ¿Puede que aún llegue en superficie?

- Las instituciones estamos reordenando nuestras prioridades. No sé en qué situación se encuentra cada una, pero sólo digo que la conexión Burgos-Vitoria debe seguir siendo prioritaria para dar continuidad a la 'Y' porque es la inversión con mayor rentabilidad social y económica.

- ¿Cómo valora la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez?

- Pilló de imprevisto a todos los países, e incluso a los científicos, por lo que ha habido una reacción tardía. Los mismos problemas que tenemos nosotros los sufren otros. Hay que buscar la colaboración entre instituciones. Sin embargo, estamos viendo un 'remake' de una película que ya vimos, en la que el PP ejerce una estrategia de acoso y derribo como hizo contra González y Zapatero. Se resume en aquello que dijo Montoro de «que caiga España, que ya la levantaremos nosotros».

- ¿Y qué tal se ha actuado desde Ajuria Enea?

- Todas las administraciones están actuando con responsabilidad. Se vive una situación anómala porque tenemos un Gobierno vasco en funciones y hay elecciones a la vista, por lo que se ha podido producir alguna declaración fuera de tono y los reproches no sirven para luchar contra el virus. A nivel foral, la colaboración está siendo buena.

- ¿Es prudente que el PNV amagara hasta el último minuto con no apoyar el estado de alarma?

- Me quedo con el resultado, que votó sí. Yo soy miembro del PSOE, un partido que ha demostrado responsabilidad en momentos difíciles, y lo que hay que hacer ahora es contribuir con un escenario de colaboración.

- Usted es madrileño, ¿cómo valora la gestión de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso?

- (Ríe) Desde hace tiempo soy vitoriano y alavés. Cada uno tiene que ser consciente de sus competencias, porque el estado de alarma no las suspende, y responsable con el trabajo. Si ella ha sido responsable o no, lo juzgarán los ciudadanos.

- Era jefe de gabinete del ministro José Blanco cuando en 2010 se decretó por primera vez en España el estado de alarma para frenar una huelga salvaje de controladores aéreos. ¿No cree que es una herramienta que tensa demasiado los conflictos?

- Creo que es el instrumento constitucional que tenemos para frenar esta situación. Lo importante es su aplicación en coordinación con todas las instituciones.