En el patio de armas del castillo de Bernedo se han encontrado una necrópolis con 16 esqueletos. Ondare Babesa

Cinco excavaciones arqueológicas indagan este verano en el pasado de Álava

Kripan, Altube, La Leze, Manuerga, Ollerías o Bernedo han desenterrado parte de su historia para descubrir cuevas, cerámicas y necrópolis

Ander Carazo

Ander Carazo

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:16

Las excavaciones son para el verano. El buen tiempo y la menor posibilidad de precipitaciones son propicios para que los arqueólogos desentierren el pasado de ... Álava con sus paletas, picos, palas, brochas, punzones, piquetas, azadas, pinceles... El Departamento de Cultura de la Diputación respalda este año las campañas en cuatro yacimientos del territorio y hay dos más que cuentan con financiación propia o de otras entidades. Algunos se encuentran en plenas labores de campo, otros ya han pasado a una fase de laboratorio y en el caso de La Leze, en el municipio de Asparrena, se esperará hasta los últimos coletazos estivales para ponerse manos a la obra.

