El cierre del Anillo Verde de Vitoria por el sur con la incorporación de Larragorri sigue en estudio

El proyecto para crear un gran parque en la zona sur de Vitoria, en las graveras de Lasarte, que suponga el esperado cierre del Anillo ... Verde, sigue sin avances. El Gobierno municipal ha reconocido que la iniciativa del denominado parque de Larragorri, fraguada en 2012 aunque la idea inicial se planteó hace tres décadas, «apenas se ha movido precisamente porque es un tema bastante complejo».

Tras asumir el «compromiso» de elaborar un «estudio detallado» durante 2025 en relación a los pasos que hay que dar para ese futuro parque, «en eso se está trabajando desde el Centro de Estudios Ambientales (CEA)», ha indicado el concejal de Urbanismo, Borja Rodríguez. Esperan tener listo el trabajo para «finales de este año». El responsable socialista se ha reafirmado en «explorar todas las posibles vías» para desencallar esta iniciativa.

«Todavía nos encontramos finalizando una serie de cuestiones previas necesarias para abordar cualquier intervención de fondo», ha apuntado. El informe contemplará cuestiones como «las actuaciones que potencialmente puedan desarrollarse para la recuperación de la zona, evaluando la valoración previa del coste», y analizará «las alternativas de intervención en un marco de colaboración público-privada implicando a las propiedades de los terrenos afectados». «Este tipo de procesos requieren de un enfoque progresivo paso a paso, y esa es la línea en la que vamos a seguir», ha planteado. Se trata de un entorno con «un potencial importante».

26.800 euros más

El edil del PSE ha abordado el asunto en la comisión de Urbanismo de este lunes en respuesta a las críticas de los grupos de la oposición. Según han recordado, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco obligó al Ayuntamiento de Vitoria a pagar 408.132 euros a Kutxabank por unos terrenos de su propiedad en Lasarte que se expropiaron para las obras antirriadas del Sur. La entidad no aceptó el justiprecio marcado por el Consistorio y recurrió a los tribunales, que le dieron la razón. Pero es que la administración local ha tenido que abonar también «las costas de este proceso judicial, que ascienden a 26.812 euros», ha desvelado el edil de EH Bildu, Xabier Ruiz de Larramendi.

El representante de la coalición ha expresado su «preocupación» por el «conflicto entre el interés general y el económico de los propietarios de los terrenos». Y es que de las 38 hectáreas que abarcaría el parque, «más de la mitad son de Kutxabank y el resto de constructoras». «Redacten el proyecto, háganse con la propiedad de los terrenos», ha apremiado al Gobierno local. Es un parque «del que se lleva hablando 30 años».

«¿Vamos a pagar a precio de oro estos terrenos que encima están contaminados para que después los descontaminemos y tengamos un sobrecoste?», ha coincidido en censurar Óscar Fernández, de Elkarrekin Podemos. Desde el Ejecutivo local, el edil de Urbanismo, tras expresar su «máximo respeto» a los pronunciamientos judiciales, ha replicado que el inventario de suelos contaminados no corresponde al Ayuntamiento.

El integrante del Gabinete Etxebarria ha concluido que la colaboración público-privada «es una vía interesante» de exploración y se va a trabajar en esa y en otras direcciones «analizando las distintas posibilidades y valorando los marcos más adecuados para realizar una actuación ordenada en la zona de Larragorri». «Se mantiene la voluntad de avanzar paso a paso también dentro de una perspectiva global que permita cuando llegue el momento poder adoptar las decisiones más adecuadas para el entorno».