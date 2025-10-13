El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Balsa de laminación construida en los últimos años en las graveras de Lasarte. Rafa Gutiérrez

El cierre del Anillo Verde de Vitoria por el sur con la incorporación de Larragorri sigue en estudio

Preve tener listo a finales de año el informe sobre un proyecto que lleva «30 años» sin avances

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:10

El proyecto para crear un gran parque en la zona sur de Vitoria, en las graveras de Lasarte, que suponga el esperado cierre del Anillo ... Verde, sigue sin avances. El Gobierno municipal ha reconocido que la iniciativa del denominado parque de Larragorri, fraguada en 2012 aunque la idea inicial se planteó hace tres décadas, «apenas se ha movido precisamente porque es un tema bastante complejo».

