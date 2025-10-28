Cientos de estudiantes de Vitoria claman contra el 'bullying': «Todos merecemos vivir sin miedo»

Cientos de estudiantes vitorianos han recorrido este martes las calles del centro de Vitoria durante una manifestación contra el 'bullying', los discursos de odio y ... para exigir responsabilidades en los casos de acoso. Lo han hecho en el contexto de una jornada de huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes tras el suicidio de la joven sevillana Sandra Peña, víctima de un acoso continuado en el colegio Irlandesas de Loreto de la capital andaluza.

Durante la marcha se han gritado consignas como 'Discursos de odio fuera de las aulas', 'Fuera matones de nuestras aulas', 'Nos quieren deprimidos, nos tienen combativos' o 'Basta ya de acoso criminal'. El momento más emocionante, sin embargo, se ha vivido al término de la manifestación en la plaza de la Virgen Blanca, donde Aroa -víctima de acoso- ha leído un discurso en el que ha denunciado los casos de 'bullying' que sufren a diario estudiantes vascos. «Mariquita, gordo, ojalá te violen, zorra, chupapollas, quítate el trapo. Es lo que tenemos que escuchar. Los discursos de odio y el 'bullying' son lo mismo», ha denunciado antes de pedir más recursos para garantizar la salud mental del alumnado.

Tras ella, varias víctimas han tomado el megáfono para contar sus propias experiencias entre lágrimas y abrazos de aliento. Entre los oyentes muchos tampoco han podido aguantar el llanto. «Me metían la cabeza en el retrete y me pegaban. Nadie hizo nada. Pero os pido que no os calléis por favor», ha compartido una joven. «Hace tres años me tiraron por la escalera y me rompieron la mandíbula. Me llamaban puta y zorra, y en el instituto me dijeron que me replanteara si no era mi culpa», ha contado Ainara, otra alumna de un centro vitoriano.

Según datos de la memoria del Ministerio Público correspondientes a 2024, la Fiscalía del País Vasco investigó el año pasado 53 casos de 'bullying'. Es uno a la semana y tienen nombre y apellidos. Como Maeba, otra menor que hoy ha narrado situaciones de violencia en un centro de la capital alavesa debido a su origen. «Todos merecemos vivir sin miedo y que se nos escuche», ha alentado. Otra adolescente ha narrado episodios de autolesiones o trastornos alimenticios como consecuencia del acoso escolar. «Yo misma pensé en irme. Me sentía sola y llegaba todos los días a casa pensando que algo había hecho mal, que era mi culpa», ha narrado con la voz quebrada.

«Se pudo haber evitado»

Desde el Sindicato de Estudiantes denuncian que «la pérdida de Sandra se pudo haber evitado. Somos muchos quienes conocemos a compañeros y compañeras que han sido o son víctimas de 'bullying' a causa de su estética, de su peso, de su forma de hablar, del color de su piel o su orientación e identidad sexual».

Exigen responsabilidades tanto a la dirección del colegio como a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. «Combatir el 'bullying' no puede depender de la buena voluntad de nuestros profesores, la mayoría colapsados por la masificación en las aulas, sino que pasa por contratar orientadoras, psicólogas y mediadoras en todos los centros educativos», han reclamado.

Los convocantes han denunciado que «no hay dinero para la enseñanza pública, que se hunde por los recortes. Ni para poner en marcha un plan de prevención de los suicidios en los centros y apoyar nuestra salud mental», sin embargo consideran que «sí lo hay para incrementar salvajemente el gasto en armas, para privatizar los servicios públicos y subvencionar todos los negocios privados de sanidad y educación».