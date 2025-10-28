El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Manifestación este martes contra el 'bullying' en Vitoria.

Manifestación este martes contra el 'bullying' en Vitoria. Rafa Gutiérrez.

Cientos de estudiantes de Vitoria claman contra el 'bullying': «Todos merecemos vivir sin miedo»

La plaza de la Virgen Blanca acoge una concentración en la que muchas víctimas han compartido sus testimonios entre lágrimas: «Me metían la cabeza en el retrete y me pegaban», «Me tiraron por la escalera y me rompieron la mandíbula»,...

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Martes, 28 de octubre 2025, 15:30

Cientos de estudiantes vitorianos han recorrido este martes las calles del centro de Vitoria durante una manifestación contra el 'bullying', los discursos de odio y ... para exigir responsabilidades en los casos de acoso. Lo han hecho en el contexto de una jornada de huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes tras el suicidio de la joven sevillana Sandra Peña, víctima de un acoso continuado en el colegio Irlandesas de Loreto de la capital andaluza.

elcorreo Cientos de estudiantes de Vitoria claman contra el 'bullying': «Todos merecemos vivir sin miedo»