Charla de Agustín Azkarate sobre la época de la Reja de San Millán

La reja de San Millán se ha convertido en el centro de atención durante el mes de octubre. No sólo porque en el Archivo de Álava se muestre hasta el próximo día 31 el 'Becerro Galicano', que supone la transcripción de 1195 de la primera referencia escrita que existió de topónimos como 'Gastehiz', 'Hagurahin' y 'Dullantzi'. Y es que, además, en la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa se está desarrollando un ciclo de conferencias que este jueves a las 19.00 horas tendrá como gran protagonista al doctor en Historia y Catedrático de Arqueología Agustín Azkarate.

Su charla lleva como título 'Observaciones, desde la Arqueología, a la época de la Reja de San Millán en el territorio alavés'. Allí se hablará sobre los modos de vida, la estructura social y el paisaje material del siglo XI, cuando se completó este registro fiscal en el Monasterio de San Millán de la Cogolla (La Rioja). Se calcula que se hizo alrededor del año 1025 y allí aparecen los tributos pagados a los religiosos por 307 núcleos poblacionales que actualmente forman parte de Álava.

Unos abonos que principalmente se hacían en forma de las 'rejas' de hierro que se ponían en la parte delantera del arado. Si bien no fue la primera anotación de los enclaves, sí que es la más antigua sobre la que se tiene constancia, gracias a que se copió la recopilación de documentos que supone el 'Becerro Galicano'.

El próximo jueves será el turno de Julen Manterola (EHU), que hará un estudio filológico de los nombres y términos presentes en el documento. El día 30, a su vez, Patxi Salaberri (de la Universidad Pública de Navarra) desarrollará una reflexión lingüística sobre los topónimos de la Reja y su contribución al conocimiento de la toponimia vasca.

