Ramiro González, diputado general junto a Mónica Calvo, presidenta del Centro Gallego, posan con los objetos intercambiados durante el acto.

El Centro Gallego echa raíces en Álava

El Palacio de la Provincia abre sus puertas para homenajear los 70 años de vida del centro

Jon Casanova

Vitoria

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:54

El Palacio de la Provincia ha acogido este jueves la recepción institucional al Centro Gallego de Álava con motivo de su 70 aniversario. Un acto « ... sencillo pero muy formal», en palabras del diputado general, Ramiro González, que ha subrayado el carácter simbólico de la cita y ha expresado su «agradecimiento a todos los gallegos y gallegas» que han contribuido al desarrollo y la cohesión social de Vitoria a lo largo de las últimas siete décadas.

