El centro comercial de Lakua pierde dos tiendas más a la espera de sus nuevos dueños

El centro comercial de Lakua, en Vitoria, apura sus últimas semanas de vida. Medio año después de que un grupo familiar de Bizkaia se ... hiciese con el inmueble de Duque de Wellington, las plantas superiores ya están completamente clausuradas y los pocos establecimientos que quedan en la parte baja del complejo van bajando la persiana. Al goteo de marchas que ha ido sufriendo el espacio en los últimos meses se sumarán otros dos cierres más este mismo mes: una relojería y un tienda de telefonía.

Estos nuevos persianazos se suman a los de otros comercios como un kebab. Otra tienda de gafas porta un cartel que avisa de que está cerrada de forma temporal. «Les avisaremos para la entrega de pedidos», comunica a los clientes.

Entre los pocos establecimientos abiertos, clientela y plantilla no esconden su frustración. «Hubo una gerente que ya nos puso sobre aviso hace cuatro años: quieren vender. Yo tengo amigos en otros países que también me advertían de que los centros comerciales estaban en decadencia. Me decían que me fuese hacia el centro», argumenta un empleado.

Entre los comerciantes es 'vox populi' que la política de los anteriores gestores tampoco ayudaba a que la actividad comercial siguiese en marcha. «Te daban unos palos tremendos cada seis meses. Podían duplicarte el precio del alquiler en un momento, sin vaselina», ilustra otra responsable. «Hubo un momento en el que prácticamente todos tenían pendientes atrasos con los alquileres. ¿A quién podíamos acudir? Nos hemos sentido un poco desprotegidos por las instituciones».

Otro de los problemas que refieren algunos empleados de los establecimientos es lo difícil que es encontrar con espacios en Lakua que cumplan con las condiciones que necesitan. Especialmente en el caso de los más grandes. «Una cosa es encontrar 90 metros cuadrados de tienda, pero 300 ya es más complicado», relatan desde el otro lado del mostrador.

Mientras, el espacio sigue perdiendo vida, los nuevos propietarios todavía no han empezado a materializar su proyecto. Todo apunta a que el centro comercial se convertirá en una especie de macrogimnasio con otras actividades deportivas y que algún comercio como el supermercado podría seguir allí, aunque con espacios claramente diferenciados.