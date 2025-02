«En el Casco Viejo hay edificios que no se pueden reparar; hay que demoler»

Pablo Ortiz de Zárate preside un colectivo que ha llegado a su cifra récord de colegiados. Un total de 330 profesionales forman parte del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro en Álava. Pese a que el urbanismo no es posible sin ellos y ellas, este profesional, ... autor de la premiada sede del colegio, cree que el ciudadano de a pie no les valora. En esta entrevista demuestra lo mucho que los arquitectos piensan en su ciudad, en sus posibilidades, en sus oportunidades...

– El colegio representa a más profesionales que nunca. ¿Es señal de más trabajo?

– Bueno, es todo más farragoso que hace tiempo, pero no creo que haya más actividad que hace diez años cuando estaban creciendo Salburua, Zabalgana...

–¿Es buen momento para los arquitectos alaveses?

–No. Primero, porque tenemos poca capacidad de intervención. Y porque a pesar de que la arquitectura y el urbanismo son inevitables, ya que la fin y al cabo vivimos en las ciudades y habitamos espacios físicos, no creo que esté valorada por la ciudadanía. Y creo que eso de alguna manera penaliza nuestro papel en la sociedad.

– Puede que seamos cortos de miras y sólo nos fijemos en los arquitectos cuando hay grandes proyectos a la vista, cosa que en Vitoria pasa poco.

– Hay poquitos.

– Uno es la sede del Basque Culinary Center en Lakua. ¿Qué le parece la elección del diseño?

– En el equipo de Carbalho Araújo son grandes arquitectos, muy rigurosos y de gestos muy medidos. Y frente a la arquitectura de fiesta y fantasía que venden a veces las instituciones la apuesta a mí personalmente me parece interesante. Por huir un poco de eso que se habla tanto de que toda ciudad tiene que tener su Guggenheim. Me parece que es una arquitectura contenida y que el resultado va a ser muy satisfactorio. Dicho esto, no entiendo la ubicación. La ciudad ha perdido una oportunidad para aprovechar que este equipamiento sea de verdad tractor de actividad y que ayude a poner en valor espacios urbanos con la creación de sinergias.

– Siga.

– Es que hace poco, en las jornadas del colegio, hemos tenido la oportunidad de escuchar a Emilio Tuñón hablar de cómo se ubicó la Fundación Helga de Alvear en el centro de Cáceres. Se rehabilitó un edificio en el casco histórico y eso ha generado actividades. Creo que hay ubicaciones que habrían aportado más a la ciudad.

– Entiendo que se refiere al Casco Medieval.

– Sin duda.

– Rehabilitando...

– Hubiese sido una operación mucho más compleja, pero creo que habría que haber invertido tiempo y energía en esa fase previa.

– A propósito de esto, ¿hay manera de poner a Vitoria en el mapa de la arquitectura por algún ejemplo de rehabilitación?

– Nosotros igual somos muy pesados y siempre hablamos del mismo proyecto en Burdeos y tal, pero es que aquí... En Zaramaga, por ejemplo, hay intervenciones en el espacio urbano pero al final las de vivienda se reducen prácticamente al tema de la envolvente térmica y accesibilidad. Habría sido interesante ser más ambiciosos, que los espacios interiores de las tipologías residenciales sean mucho más ricos y aporten más. Encima Zaramaga es un espacio que tiene mucho potencial, por su ubicación, por los espacios verdes que hay...

– Una comunidad de vecinos de Zaramaga que iba a rehabilitar se ha echado atrás por problemas de financiación. El colegio ya ha llamado la atención sobre esto en sus alegaciones al Plan General y tiene su propuesta.

– Supongo que habla de las 'actuaciones de dotación'. Sí, es que tú tienes que abonar al Ayuntamiento las plusvalías generadas por intervención. Cuando es un barrio de nueva creación eso revierte en generalmente en nuevos equipamientos, pero en ubicaciones donde la ciudad está consolidada eso no es necesario porque ya existe. Y eso de alguna manera desincentiva este tipo de actuaciones en ciudades consolidadas, que es precisamente el objetivo del Plan General, complejizar la ciudad consolidada. Ahora está prohibido ampliar la edificabilidad en prácticamente ningún edificio y en algunos casos permitir ampliar en una o dos plantas podría generar plusvalías que ayudasen a pagar la rehabilitación del edifico entero.

– Otra de sus propuestas es la de evitar que la ciudad se convierta en un ¿«donut»?

– La ciudad crece como un donut y va colonizando nuevos espacios, pero lo que deja atrás se va vaciando de contenido. Toda esta manera de construir ciudades zonificadas ya no es actual. Por ejemplo, hubo un momento en que la actividad industrial era molesta, ruidosa y se disociaba del uso residencial y se llevaba a otras zonas. En estos momentos en los que la industria en la mayor parte de las ocasiones no es molesta ni ruidosa, las máquinas de un taller no van a meter más ruido que una discoteca y entendemos que no tiene sentido que esos usos sigan prohibidos en el espacio urbano consolidado. No debiera haber problema para que en un bajo halla un taller de lo que sea y que quienes trabajan ahí no tengan que desplazarse hasta Miñano, que cuando tomen un café vayan al bar del barrio... Esa mezcla de usos va a enriquecer la ciudad.

– Piden una flexibilidad al Plan General que ahora no tiene

– Eso es. Están muy encosertados los usos. Hay que ser más laxos, muy exigentes con el tema de las molestias y que sea compatibles con el uso residencial, pero es que ahora muchas de esas previsiones no tienen sentido...

– Han mejorado los plazos para conseguir licencias.

– Muy despacito. Se van dando pasitos.

– Este Plan General nada más ser aprobado quizá se revise para dar cobijo a parcelas XXL para industrias. ¿Lo ven necesario?

– Bueno nuestra apuesta sería la de poner en marcha lo que ya existe, no crear otro donut industrial. Yo tengo la oficina cerca del polígono de Betoño que es un desierto y creo que poner en valor este tipo de polígonos redunda en beneficio de todo el mundo. Es que vaciamos Betoño y la gente se va a trabajar a Subillabide o a Miñano. No es una movilidad sostenible. Y sobre todo, no hay nadie gestionando esto.

–El anterior Gobierno de Urtaran ya habló de esto, ¿en qué quedó?

– Pues ahí están.

– Se trabaja en el plan especial del Casco Viejo. ¿Cómo lo ven?

– Además de la necesidad del plan especial para una zona con una problemática muy específica es necesario un liderazgo como el del que fue en su día la Arich, es decir una agencia que realmente lidere la puesta en práctica de ese 'peri' en unos plazos. Tiene que haber alguien liderando ese proceso y lo mismo con el Plan General.

– Es una zona compleja, llama la atención por el grave deterioro de algunos de sus edificios.

– Nosotros hablamos del segundo ciclo de vida. Hay edificios que ya está, que ha terminado su ciclo de vida. No hay que repararlos sino demolerlos e implementar las medidas necesarias para que se mantenga su tipología residencial pero con mínimos de confort, salubridad, altura...

– ¡Qué difícil es señalar a un edificio como derribable!

– No lo creo. Me ha tocado ir a ver edificios que ves y dices 'aquí no hay nada qué hacer'. Puedes intervenir para que no se caiga pero no para que viva gente.

– Entonces harían falta planes de realojo como los que ya hubo.

– La administración tiene que coger el toro por los cuernos y gestionar ese problema. El Arich ya lo hizo en la calle Zapatería.

– El colegio se ha pronunciado sobre las oportunidades para el Ensanche. Los esfuerzos se centran ahora en esas manzanas interiores, ¿Suficiente?

– Volvemos a la cuestión del liderazgo y de modelo de ciudad. Parece que construimos ciudades a golpe de subvención, cuando debería haber un proceso previo de reflexión y de tener claro adónde queremos llegar . Parece que es 'oye que ha llegado una subvención de Europa para accesibilidad, a ver qué podemos meter'. Alguien tiene que tener claro qué modelo de ciudad quiere. Mire, en su momento Cuerda tenía un proyecto, que le gustaría más o menos, pero había un objetivo y ahora no veo eso. Hay decisiones erráticas, a veces contradictorias, y no sabes muy bien adónde va. A ver si realmente este Plan General consolida un proyecto real de ciudad y aprovechamos la oportunidad que supone.