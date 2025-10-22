El campus universitario de Álava, primero en ser un espacio libre de humo Se suma a esta red saludable que incluye las marquesinas de autobuses y las instalaciones deportivas de Mendizorroza y Gamarra

Ania Ibañez Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:25 | Actualizado 15:52h. Comenta Compartir

El campus de EHU en Álava se ha convertido en el primer ámbito universitario en unirse a la Red de Espacios Libres de Humo. Se trata de una campaña de concienciación, puesto que, a nivel jurídico, no se puede prohibir el tabaco en estas zonas. La campaña se acompaña de un mural del artista vitoriano Lander Picazo de grandes dimensiones que descansará junto a la Facultad de Ingenieria con el lema 'En el campus, mejor sin humo. Seamos un ejemplo'. También se instalarán mesas informativas de la asociación Contra el Cáncer Álava en once turnos diferentes que comenzarán el 24 de octubre y se alargarán hasta el 20 de febrero, visitando distintas facultades, el Aulario, las residencias y las aulas de experiencia.

Esta campaña se creó en 2021 en el marco de la Estrategia Euskadi Libre de Humo e incluyó en un principio los centros cívicos, la estación de autobuses y las oficinas técnicas municipales de San Martin. En 2023 se sumaron los complejos deportivos de Mendizorroza y Gamarra y, finalmente, en 2024 las marquesinas de los autobuses. Ahora suma en todo Euskadi más de 700 zonas sin tabaco.

El consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, ha expresado durante la presentación de la campaña que es «todo un hito» la suma del campus a esta iniciativa, que tiene como objetivo «prevenir el inicio en el consumo de tabaco y derivados como vapeadores, eliminar la exposición al humo o aerosol ajeno y evitar la contaminación por colillas y otros restos». Ha recordado los datos recopilados en la encuesta sobre adicciones de Euskadi, en la que se refleja que en 2023 «la proporción de personas consumidoras de tabaco es la más baja de toda la serie histórica».

Aún así, Martínez ha mostrado su preocupación ante el «auge del consumo de productos no convencionales» como serían los dispositivos electrónicos y vapeadores, que se «publicitan como inocuos» pero entrañan «serios riesgos para la salud». El consejero ha recalcado que en la misma encuesta se muestra que «el consumo de cigarrillos electrónicos alcanza un promedio del 34% entre los jóvenes de 15 a 35 años». El vicepresidente de la asociación Contra el Cáncer en Álava, Gorka Oribe, ha reiterado sobre esto que «el humo de los vapeadores y de los nuevos sistemas de fumar contiene tóxicos y sustancias cancerígenas».

Contaminación medioambiental

Ha añadido que «el tabaco es el responsable del 82% de los cánceres de pulmón y laringe» y ha puntualizado que también provoca «entre el 30 y 50% de otro tipo de tumores» entre los que se incluyen «el de vejiga, orofaringe, esófago o boca». Es por eso que esta medida de ampliación del espacio sin humo con la que la asociación quiere «lograr la primera generación libre de humo en 2030» enfoca «varios objetivos».

Oribe ha explicado que se busca actuar sobre «el humo de primera mano incentivando que los jóvenes fumen menos», pero también sobre «el humo de segunda mano o el fumador pasivo» y «el humo de tercera mano, que es el que queda en el ambiente por las colillas, que desprenden tóxicos y nicotina durante 24 horas». También ha remarcado «la contaminación medioambiental» producida por los residuos del tabaco.

La concejala de Deporte, Salud y Desarrollo del Ayuntamiento, Ana López de Uralde, ha recalcado sobre este tema que las colillas «son elementos altamente contaminantes». «Superan a las botellas y los envoltorios de plástico». Ha añadido también que estos desechos «contienen alquitrán y otras sustancias tóxicas» y que tardan en degradarse «diez años», pudiendo llegar a contaminar «alrededor de diez litros de agua marina y hasta 50 litros de agua dulce», datos que ha calificado de «muy preocupantes».

Esta campaña de sensibilización se suma a los cursos que Osakidetza lleva impartiendo desde hace más de una década para la deshabituación tabáquica, en la que han atendido a más de 65.000 personas y con las que en 2024 consiguieron que 12.062 personas abandonaran el tabaco. El consejero de Salud Alberto Martínez ha descrito el conjunto de estas labores como «una carrera de fondo» con la que «se demuestra con el ejemplo que una vida sin humo es una vida mejor».