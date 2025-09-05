El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La decimotercera etapa de la Vuelta a España, en directo
Cartel de la feria de Angosto. E. C.

Las campas del Santuario de Angosto albergan este domingo la tradicional feria agroganadera

La cita pretende «dar a conocer» la labor de agricultores, ganaderos y artesanos que «cultivan, crían y elaboran productos de consumo en la comarca de Añana y su entorno»

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:33

El entorno del Santuario de Angosto será este domingo escenario de la tradicional feria agroganadera que este año celebra su edición número 32. La Asociación de Desarrollo Rural de Añana, organizadora de la cita, mantiene viva una tradición que tiene como objetivo principal «dar a conocer» la labor de agricultores, ganaderos y artesanos que «cultivan, crían y elaboran productos de consumo en la Comarca de Añana y su entorno».

Con el afán de visibilizar el carácter ganadero y de producto artesano y local de esta feria, quienes acudan podrán ver de cerca cabezas de ganado autóctono (vacuno, equino, ovino y caprino) y recorrer los puestos de exposición y venta de verduras, legumbres, quesos, mermeladas, zumos, miel, embutidos y carnes, aceite, txakolí y similares; al tiempo que podrán conocer a los artesanos que trabajan materiales como la cerámica, la forja o la madera.

La feria, que cuenta con la colaboración de Diputación Foral de Álava, Gobierno vasco, Fundación Caja Vital, Cuadrilla de Añana, Ayuntamiento de Valdegovía, Junta Administrativa de Villañane y Comunidad de Padres Pasionistas, aglutina diferentes actividades con el propósito de que todos los asistentes disfruten de una jornada festiva. Habrá un taller de cocina para los más pequeños con productos locales, talleres creativos con motivos de animales y tiro con arco y equilibrio. Además, a partir de las 13.30 horas, se podrán degustar pintxos de hamburguesas de ternera.

Por último, la comunidad de Padres Pasionistas celebrará varios oficios religiosos en el Santuario de Nuestra Señora de Angosto. Y durante toda la mañana la charanga de Salinas de Añana amenizará y alegrará la feria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparecen pintadas de «genocidas» y «Hamás, mátalos» sobre la obra de la israelí Yaël Artsi en Vitoria
  2. 2 El Obispado cambia los párrocos de once iglesias de Vitoria
  3. 3 Aparecen pintadas de «genocidas» y «Hamás, mátalos» sobre la obra de la israelí Yaël Artsi en Vitoria
  4. 4

    El fútbol se pone las botas en un restaurante de Vitoria
  5. 5 Â«Estaban desquiciados, se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melonesÂ»
  6. 6

    Los refugiados malienses ultiman su salida de Vitoria rumbo a Oñati y Barcelona
  7. 7

    El polémico dueño del equipo ciclista de Israel, un multimillonario «orgulloso de ser sionista»
  8. 8

    Arranca un MasterChef con «duendes» y «mucha piña»
  9. 9 Planes para el fin de semana en Álava: feria de Angosto, ruta de pintxos, fiestas de pueblos...
  10. 10

    Descubren a un «radicalizado al yihadismo» tras intentar robar en un comercio en Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las campas del Santuario de Angosto albergan este domingo la tradicional feria agroganadera

Las campas del Santuario de Angosto albergan este domingo la tradicional feria agroganadera