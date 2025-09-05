Las campas del Santuario de Angosto albergan este domingo la tradicional feria agroganadera La cita pretende «dar a conocer» la labor de agricultores, ganaderos y artesanos que «cultivan, crían y elaboran productos de consumo en la comarca de Añana y su entorno»

Nuria Nuño Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:33

El entorno del Santuario de Angosto será este domingo escenario de la tradicional feria agroganadera que este año celebra su edición número 32. La Asociación de Desarrollo Rural de Añana, organizadora de la cita, mantiene viva una tradición que tiene como objetivo principal «dar a conocer» la labor de agricultores, ganaderos y artesanos que «cultivan, crían y elaboran productos de consumo en la Comarca de Añana y su entorno».

Con el afán de visibilizar el carácter ganadero y de producto artesano y local de esta feria, quienes acudan podrán ver de cerca cabezas de ganado autóctono (vacuno, equino, ovino y caprino) y recorrer los puestos de exposición y venta de verduras, legumbres, quesos, mermeladas, zumos, miel, embutidos y carnes, aceite, txakolí y similares; al tiempo que podrán conocer a los artesanos que trabajan materiales como la cerámica, la forja o la madera.

La feria, que cuenta con la colaboración de Diputación Foral de Álava, Gobierno vasco, Fundación Caja Vital, Cuadrilla de Añana, Ayuntamiento de Valdegovía, Junta Administrativa de Villañane y Comunidad de Padres Pasionistas, aglutina diferentes actividades con el propósito de que todos los asistentes disfruten de una jornada festiva. Habrá un taller de cocina para los más pequeños con productos locales, talleres creativos con motivos de animales y tiro con arco y equilibrio. Además, a partir de las 13.30 horas, se podrán degustar pintxos de hamburguesas de ternera.

Por último, la comunidad de Padres Pasionistas celebrará varios oficios religiosos en el Santuario de Nuestra Señora de Angosto. Y durante toda la mañana la charanga de Salinas de Añana amenizará y alegrará la feria.