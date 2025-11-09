El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La plaza de la Virgen Blanca envuelta en niebla este domingo. Rafa Gutiérrez

Cambio del tiempo en Álava: de 0 grados y nieblas espesas a una semana soleada

Se espera que el termómetro suba hasta los 20 grados en los próximos días

Saioa Echeazarra

Domingo, 9 de noviembre 2025, 10:24

Comenta

Tras un fin de semana de lluvia y frío, el tiempo dará paso desde este domingo a jornadas soleadas y de temperaturas más agradables. Y eso que Álava ha amanecido con temperaturas bajo cero y envuelta en una espesa niebla, sobre todo en La Llanada. Por ello se pide precaución especialmente en las carreteras para las primeras horas, en las que se han registrado temperaturas ya invernales: 0,8º C en Tobillas, 0,9º C en Espejo o 1,9º C en Altube, mientras en Vitoria el bajón se ha quedado en 3º C. A medida que se disipe la nubosidad, la tarde será estable, con nubes medias y altas que dejarán el cielo algo blanquecino y valores máximos de 15º C en Vitoria, prevé Euskalmet.

Ya mañana lunes se mantendrá una alternancia de nubes medias y altas y claros, pero en general continuará un ambiente «claro» sin descartar de manera muy puntual que puedan caer algunas gotas dispersas a lo largo de la jornada. El viento soplará del sur durante la primera mitad del día y por la tarde-noche, que en las horas centrales amainará y se fijará de componente norte. Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones, pero con tendencia al alza (5º C y 16º C en la capital alavesa).

El martes el viento sur adquirirá más de protagonismo y se registrarán rachas fuertes e incluso muy fuertes en zonas de montaña. Con predominio de nubes medias y altas y de nuevo un ambiente claro durante casi toda la jornada. Las temperaturas subirán hasta los 17º C en Vitoria. Esta tendencia se acentuará en las siguientes jornadas, donde el termómetro ascenderá hasta los 20º C para el jueves-viernes, según los pronósticos de la Aemet. El fin de semana, nuevamente, prevé que regrese la lluvia.

