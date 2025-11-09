Cambio del tiempo en Álava: de 0 grados y nieblas espesas a una semana soleada Se espera que el termómetro suba hasta los 20 grados en los próximos días

Saioa Echeazarra Domingo, 9 de noviembre 2025, 10:24 Comenta Compartir

Tras un fin de semana de lluvia y frío, el tiempo dará paso desde este domingo a jornadas soleadas y de temperaturas más agradables. Y eso que Álava ha amanecido con temperaturas bajo cero y envuelta en una espesa niebla, sobre todo en La Llanada. Por ello se pide precaución especialmente en las carreteras para las primeras horas, en las que se han registrado temperaturas ya invernales: 0,8º C en Tobillas, 0,9º C en Espejo o 1,9º C en Altube, mientras en Vitoria el bajón se ha quedado en 3º C. A medida que se disipe la nubosidad, la tarde será estable, con nubes medias y altas que dejarán el cielo algo blanquecino y valores máximos de 15º C en Vitoria, prevé Euskalmet.

🌫 #Orain #Ahora #lainoa



⚠ Barnealdeko hainbat lekutan behe-laino itsua sortu da, bereziki Araban. Adi!



⚠ En varias zonas del interior se han formado nieblas, sobre todo en Álava. ¡Precaución! pic.twitter.com/sZTKg9Jj1R — Euskalmet (@Euskalmet) November 9, 2025

#EguraldiaDomingo



🌤 Tras disiparse las nieblas matinales, el ambiente será soleado; por la tarde, irán apareciendo algunas nubes altas. De madrugada podría llover en el nordeste.



🔄 Viento sur suave; por la tarde en la costa será del este.



🌡Mínimas ⬇ Máximas ⬆ — Euskalmet (@Euskalmet) November 8, 2025

Ya mañana lunes se mantendrá una alternancia de nubes medias y altas y claros, pero en general continuará un ambiente «claro» sin descartar de manera muy puntual que puedan caer algunas gotas dispersas a lo largo de la jornada. El viento soplará del sur durante la primera mitad del día y por la tarde-noche, que en las horas centrales amainará y se fijará de componente norte. Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones, pero con tendencia al alza (5º C y 16º C en la capital alavesa).

El martes el viento sur adquirirá más de protagonismo y se registrarán rachas fuertes e incluso muy fuertes en zonas de montaña. Con predominio de nubes medias y altas y de nuevo un ambiente claro durante casi toda la jornada. Las temperaturas subirán hasta los 17º C en Vitoria. Esta tendencia se acentuará en las siguientes jornadas, donde el termómetro ascenderá hasta los 20º C para el jueves-viernes, según los pronósticos de la Aemet. El fin de semana, nuevamente, prevé que regrese la lluvia.