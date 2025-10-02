Bronca del juez a un condenado en Vitoria: «Ir de fiesta con navaja no soluciona problemas, los provoca»

No fue un juicio normal. Por la holgada rebaja en la pena al acusado inicialmente de tentativa de homicidio. Pero, sobre todo, por la reprimenda ... que ayer miércoles le dedicó el presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Álava al cerrarse el asunto con una sentencia por conformidad, gracias al acuerdo entre las partes personadas. El magistrado Jesús Poncela recordó al condenado –ya sólo por un delito de lesiones tras acuchillar en marzo de 2024 al nuevo novio de su ex en una discoteca de Vitoria– que «salir con una navaja de fiesta como hizo usted no evita ni soluciona problemas, sólo los provoca y a la vista está».

A este hombre nacido en 1991 le cayeron ayer dos años de prisión y una responsabilidad civil para su víctima de 33.226 euros. Antes del juicio abonó casi la mitad (16.000) como prueba de buena voluntad. A pesar de su juventud es su tercera condena por «lesiones», como le recordó Poncela con un tono muy serio.

«Eso ya lo convierte en tendencia. Esa noche (la del 17 de marzo del año pasado) no estuvo usted valiente. Esa noche, apuñalar a una persona que está desarmada no fue un acto noble. Reflexione sobre ello», le dedicó el juez. El procesado reaccionó agachando la cabeza y dejando un tímido: «sí, señoría».

Lleva en prisión preventiva desde marzo del año pasado, cuando le detuvo la Ertzaintza

El receptor de la diatriba lleva en prisión provisional desde el día siguiente a su ataque con una navaja de 7,5 centímetros de hoja. Se la clavó en el abdomen al compañero sentimental de su antigua novia. Ambos se cruzaron en una céntrica sala de fiestas, ahora cerrada al público. Prendió la chispa del conflicto y este treintañero lo resolvió con, al menos, una profunda cuchillada.

De tal gravedad, que la víctima fue operada de urgencia en Txagorritxu por unas lesiones muy serias en el intestino delgado, principalmente. El posterior informe médico subrayó «el grave riesgo de fallecimiento del lesionado si no hubiera recibido la asistencia médica urgente». Con el paso de los días, el agredido pudo salir adelante. Año y medio después, se mostró de lo más clemente con su atacante.

Porque dio el visto a su abogado, Carmelo Pascual, y a la Fiscalía de Álava, a cargo de Josu Izaguirre, para sellar un pacto de última hora con el letrado de la defensa, Óscar De la Fuente. De esta manera, de los ocho años a la sombra barruntados de inicio por las acusaciones se pasó a tan sólo dos, más los 33.226 euros de responsabilidad civil. «Ha tenido que pedir dinero a su entorno», deslizaron fuentes cercanas al atacante. Pagará el resto a razón de 300 euros mensuales desde el próximo mes. Tampoco podrá comunicarse o acercarse «a menos de 500 metros» del agredido durante los próximos tres años y medio.

«Cada semana requisamos»

Las agresiones con arma blanca se han convertido en una triste constante en las calles de la capital alavesa de un tiempo a esta parte. Y en especial, en algunos lugares de ocio nocturno. Su proliferación ha motivado varios dispositivos especiales, tanto de la Ertzaintza como de la Policía Local, que siguen activos.

«Todas las semanas requisamos armas blancas en registros aleatorios», coinciden patrulleros de ambos cuerpos. Las multas por llevarlas, al parecer, no son suficiente. «Por desgracia hay una parte de la sociedad vitoriana que lleva muy interiorizado lo de salir de casa armado».

En este sentido, la fiscal jefa de Álava, Carmen Cotelo, destacaba en la última memoria anual «la preocupación social en esta provincia sobre la tenencia y posesión de armas blancas. Porque ya no es sólo tenencia y posesión, sino también el uso de éstas».

Probablemente dos años más Al ser «reincidente», cuando cumpla esta pena deberá iniciar otra que tenía suspendida

En cuanto a la agresión revisada en la mañana de ayer en la sala de vistas principal del Palacio de Justicia, el procesado asumió su autoría sin ambages. Y debido a su reincidencia, el fiscal Izaguirre mantuvo su petición de expulsión del territorio nacional, extremo que se resolverá en la fase de ejecución.

Esta confesión entrañará asimismo otras consecuencias para este procesado de 34 años. Según ha sabido este periódico de medios judiciales, tenía suspendida una condena anterior también por emplearse con violencia. Ese castigo penal ascendía a unos dos años y será reactivado de forma inminente.

Es decir, se le añadirán a los seis meses que le quedarían por cumplir en la prisión de Zaballa por el fallo de ayer, miércoles. Con lo que su estancia penitenciaria se alargará hasta principios de 2028, si no es expulsado antes a su país.