El procesado, ayer miércoles ante los magistrados García Romo, Poncela y Cabero. D. G.

Audiencia Provincial de Álava

Bronca del juez a un condenado en Vitoria: «Ir de fiesta con navaja no soluciona problemas, los provoca»

Condenado a dos años de cárcel y 33.226 euros de multa por apuñalar al novio de su expareja en una discoteca. Es su tercera condena por «lesiones»

David González

David González

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:17

No fue un juicio normal. Por la holgada rebaja en la pena al acusado inicialmente de tentativa de homicidio. Pero, sobre todo, por la reprimenda ... que ayer miércoles le dedicó el presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Álava al cerrarse el asunto con una sentencia por conformidad, gracias al acuerdo entre las partes personadas. El magistrado Jesús Poncela recordó al condenado –ya sólo por un delito de lesiones tras acuchillar en marzo de 2024 al nuevo novio de su ex en una discoteca de Vitoria– que «salir con una navaja de fiesta como hizo usted no evita ni soluciona problemas, sólo los provoca y a la vista está».

