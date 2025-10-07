Un brindis por la buena gobernanza en Vitoria

Las buenas prácticas en las administraciones, la participación y colaboración interinstitucional, la transparencia, las preocupaciones de la comunidad global... De estos asuntos departieron este martes ... los cerca de 200 asistentes a una recepción desarrollada en el Depósito de Aguas en el marco de la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto que alberga Vitoria.

La alcaldesa, Maider Etxebarria, y Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, brindaron una cálida bienvenida a una amplia representación de instituciones y organizaciones de distintos países. Ambos aventuraron el «éxito» del congreso.

Junto al representante del Ejecutivo central se encontraban también Clara Mapelli, secretaria de Estado de Función Pública; Carmen Cabanillas, directora general de Gobernanza Pública; Judit González Pedraz, secretaria general de la Presidencia del Gobierno; y la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia.

En el 'photocall' posaron igualmente Beatriz Artolazabal, teniente de alcaldesa y concejala de Espacio Público y Barrios; la diputada foral de Fomento del Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral, Cristina González; y Mar Dabán, Subdelegada del Gobierno en Álava.

Se dan cita integrantes de instituciones de Chile, EE UU, Sudáfrica y otros muchos países

Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú (Chile), y Cristian Chedade, del mismo ayuntamiento; departieron con Ana Fernanda Hierro, responsable de Planeación Estratégica en el Consejo del estado mexicano de Nuevo León. En el cóctel que albergó el edificio municipal del Casco Medieval coincidieron igualmente Katerina Hadji-Miceva, representante de la Open Government Partnership (OGP) en Macedonia; Berenice Barinas, directora ejecutiva de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental de República Dominicana; Zukiswa Kota, integrante de la OGP en Sudáfrica; y Laura Neuman, perteneciente a la misma organización en Estados Unidos. No faltaron Samuel Arias, representante del Poder Judicial de República Dominicana; el magistrado Mauricio Silva Cancino, de la OGP en Chile; y Giuliano Pesce, asesor de la magistratura chilena.