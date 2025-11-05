El Boulevard de Vitoria gana el Mapic Award 2025 al mejor proyecto de transformación del año El centro comercial de la capital alavesa recibe en Cannes el reconocimiento internacional más importante del sector por su gran reforma integral

El Boulevard está de celebración. El centro comercial vitoriano ha sido galardonado con el Mapic Award 2025 en la categoría 'Best Refurbishment Project', que hace alusión al mejor proyecto de transformación del año, uno de los reconocimientos más prestigiosos del sector retail internacional. Se impuso en la ceremonia celebrada este martes en Cannes (Francia), que puso de relieve la ambiciosa transformación arquitectónica, funcional y sostenible, del Boulevard.

«Traer este premio a Vitoria-Gasteiz es un logro de todos: equipos, operadores, colaboradores y clientes. Es la mejor recompensa al trabajo, la ilusión y la apuesta por una nueva forma de entender los espacios comerciales», subraya el gerente del Boulevard, Óscar Valdivieso.

La reforma integral de El Boulevard, con una inversión de 21,6 millones de euros, ha redefinido la experiencia de visita gracias a propuestas innovadoras como la pantalla 3D anamórfica de 14 metros —una de las más grandes de Europa, que también ha recibido ya dos premios internacionales—, nuevos espacios pedagógicos infantiles, la creación de un Work Hub para teletrabajo y conexión social así como avances destacados en sostenibilidad, accesibilidad y confort.

Con este galardón, El Boulevard reafirma su posición como centro pionero en transformación sostenible e innovadora y consolida su liderazgo dentro del panorama internacional del retail. Con más de 120 marcas y la incorporación de nuevos operadores, entre ellos IKEA, que abrirá sus puertas el próximo 27 de noviembre, el centro comercial continúa impulsando el desarrollo económico, social y cultural de Álava.