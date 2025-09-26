El Boulevard, finalista en los premios de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales Tras su transformación integral, el equipamiento vitoriano ve reconocido su papel como «un espacio innovador, sostenible y comprometido con la comunidad»

Nuria Nuño Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:11 Comenta Compartir

El Boulevard fue reconocido este jueves en la gala de los Premios AECC 2025, celebrada en el marco del XXI Congreso Español de Centros y Parques Comerciales en Madrid. El equipamiento vitoriano figura entre los finalistas en la categoría de Mejor Gran Transformación o Ampliación de Centro Comercial. Este reconocimiento sitúa al complejo comercial de Zaramaga como uno de los grandes protagonistas de la edición. Se destaca, además, «la magnitud de la reforma integral llevada a cabo tras una inversión de 21,6 millones de euros. Una transformación que lo proyecta como un centro comercial innovador, humano y sostenible, alineado con los valores de Vitoria y con las nuevas demandas de la sociedad», resaltan desde El Boulevard.

Los Premios AECC, que impulsa la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales desde 1992, distinguen cada año las iniciativas que contribuyen al «engrandecimiento» del sector, poniendo en valor la «innovación, la creatividad, el compromiso social y las nuevas formas de entender la industria». El pasado 1 de julio, los miembros del jurado recorrieron el Boulevard, acompañados por operadores, los equipos del centro y los embajadores Martín Fiz y la Asociación Contra el Cáncer en Álava. La visita «convenció y dejó una excelente impresión», se subraya desde el complejo vitoriano.

Durante el recorrido, Óscar Valdivielso, gerente del centro, explicó que la renovación buscaba «crear un espacio vivo, innovador y amable donde apetezca pasear y compartir experiencias únicas, no solo comprar». Laura Machado, de CBRE Investment Management; propietaria del centro comercial, subrayó que «en pocos meses hemos visto un aumento muy significativo de visitantes. Este proyecto refuerza el empleo de más de 1.500 personas y consolida a El Boulevard como punto de encuentro clave para la comunidad».

Reforma integral que marca tendencia

El Boulevard ha llevado a cabo una «renovación arquitectónica y funcional sin precedentes», con una inversión de 21,6 millones de euros que ha «redefinido la experiencia de compra y ocio». Entre los hitos de la reforma, destacan la pantalla 3D anamórfica de 14 metros, una de las mayores de Europa. La habilitación de más de 300 metros cuadrados de zonas infantiles pedagógicas, nuevas plazas vivas y áreas de descanso con cargadores inalámbricos. La implantación de la nueva área 'Work Hub', espacio innovador para teletrabajo y conexión social, así como la accesibilidad universal con aseos para personas «ostomizadas y señalética hiperlegible».

De igual modo, el centro vitoriano, que cuenta con más de 120 marcas y la inminente apertura de nuevos operadores, entre otros IKEA, ha reforzado su «compromiso ambiental» a través de la recogida de aguas pluviales, la disponibilidad de hasta 50 electrolineras, la iluminación LED inteligente, los ascensores eléctricos y una planta fotovoltaica en marcha.

Este triunfo nacional llega apenas unas semanas antes de otro momento clave: El Boulevard competirá en los MAPIC Awards 2025, en Cannes (Francia), dentro de la categoría de Mejor Transformación Arquitectónica, del 4 al 6 de noviembre. Allí compartirá escenario con los proyectos más innovadores del 'retail' a nivel internacional.