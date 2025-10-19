Bomberos trabajan en sofocar un gran incendio en la Sierra de Elgea, en Álava El fuego comenzó este sábado por la tarde entre Arriola y Narbaiza y el viento propicia su avance. Efectivos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa actúan en la zona, de difícil acceso

Saioa Echeazarra Domingo, 19 de octubre 2025, 08:58

Un importante incendio que se declaró este pasado sábado por la tarde se ha propagado durante las últimas horas en la Sierra de Elgea, en Álava, entre los concejos de Arriola y Narbaiza. Las llamas, que han alcanzado grandes dimensiones, se iniciaron sobre las 20.00 horas y varias dotaciones de bomberos y otros profesionales llevan toda la noche trabajando en la zona para controlarlo, informan la Diputación alavesa y el departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

Junto a los efectivos de extinción de incencios de los parques alaveses de Nanclares, Campezo y Salvatierra, también se han movilizado brigadas forestales de Bizkaia y Gipuzkoa, detallan portavoces de la institución foral. Trabajan equipados con maquinaria pesada (cuentan con dos 'bulldozer) y cisternas en esta cordillera ubicada a unos 25 kilómetros de Vitoria.

Dotaciones de los Parques de Nanclares, Kanpezu y Agurain, con ayuda de brigadas de Bizkaia y Gipuzkoa, trabajan para sofocar un incendio que comenzó anoche en la sierra de Elguea. Seguimos la evolución de los trabajos de extinción que esperamos esté controlado a lo largo de la… pic.twitter.com/8QcAx7aXin — Ramiro González (@ramirogonza) October 19, 2025

A estos medios se ha sumado un helicóptero, con base en el parque de Nanclares. A las 9.30 horas de este domingo se ha realizado el cambio de turno de los bomberos así como el del equipo Delta. Desde la institución foral prevén que a lo largo de la mañana el incendio quedará controlado. «Seguimos la evolución de los trabajos de extinción que esperamos esté controlado a lo largo de la mañana», ha transmitido el diputado general de Álava, Ramiro González, a través de sus redes sociales.

Tiempo cálido y seco

Las labores de extinción se han dificultado por el viento sur que sopla en esa zona del territorio, con unas temperaturas más propias del verano en las últimas jornadas y ausencia de lluvias, lo que ha propiciado que las llamas se propaguen. Además, se trata de una zona de muy difícil acceso, precisan fuentes de la Diputación.

Como consecuencia de este fuego de grandes dimenciones ha ardido sobre todo maleza y helechos, señalan. No ha habido ninguna persona herida. Desde el Departamento de Seguridad se ha pedido a la población que no se acerque a la zona del incendio.