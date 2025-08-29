Bomberos de Álava denuncian «contrataciones sin formación»

La Junta de Personal de Bomberos de Álava ha denunciado la existencia de «contrataciones sin formación» y una situación «precaria» en el servicio foral. A ... través de un comunicado hecho público este viernes por el sindicato ELA, relatan que «el lunes pasado comenzó a trabajar una persona que carece de formación como bombero». En el escrito acordado refieren que «desde la dirección dicen que ya no hay personas con el curso de formación básica que se imparte en la academia de Arkaute disponibles en sus listas de contratación y que por eso van a empezar a contratar a personas sin formación».

Tal y como agrega el colectivo, «hace más de un año y medio que el Organismo Autónomo de Bomberos de Araba no ofrece esa formación a ningún integrante de sus bolsas de empleo». Sostienen que hay personas que «aprobaron hace ya casi tres años» la última oposición para la provincia, y sin embargo «no se ha conformado ninguna bolsa de empleo ni se les ha ofrecido la formación que les corresponde».

La agrupación tacha la situación de «impensable» y resalta que «ningún otro servicio de la comunidad autónoma contrataría a personas sin esa formación básica del oficio de bombero». En esa formación, explican, se imparten los conocimientos «básicos» para trabajar en distintos tipos de incendios, en accidentes de tráfico, para trabajos en altura, en espacios confinados, etc.

«Problemas de seguridad»

Por ello denuncian que «el riesgo es para todos; para la persona a la que se asignan trabajos para los que no está formado, para sus compañeros, para sus superiores en la escala de mando, para la ciudadanía, pero también para los responsables de que esa situación se dé». «Desde el punto de vista de la seguridad es un disparate y por ello pedimos que no vuelva a ocurrir», reclaman.

Desde el colectivo reiteran que hace años vienen denunciando distintos problemas. «Llevamos casi 10 años sin convenio regulador, un tercio de los días del año alguno de nuestros parques está en mínimos, y trabajamos con mínimos de 3 bomberos, algo que no ocurre en ningún otro servicio de la comunidad autónoma vasca y que implica problemas de seguridad en las intervenciones».