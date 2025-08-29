El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Bomberos de Álava denuncian «contrataciones sin formación»

Tachan la situación de «impensable» y resaltan que «ningún otro servicio de la comunidad» actuaría de esta manera

S. E.

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:36

La Junta de Personal de Bomberos de Álava ha denunciado la existencia de «contrataciones sin formación» y una situación «precaria» en el servicio foral. A ... través de un comunicado hecho público este viernes por el sindicato ELA, relatan que «el lunes pasado comenzó a trabajar una persona que carece de formación como bombero». En el escrito acordado refieren que «desde la dirección dicen que ya no hay personas con el curso de formación básica que se imparte en la academia de Arkaute disponibles en sus listas de contratación y que por eso van a empezar a contratar a personas sin formación».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Acusan a un miembro de la banda Trinitarios de violar a una menor de 14 años en Vitoria
  2. 2 Las quejas y dudas de los vitorianos por la subida de las basuras
  3. 3

    Baños de Ebro desobedece al Gobierno y se niega a retirar el lema franquista
  4. 4

    El centro comercial de Lakua se convertirá en un gran gimnasio de la mano de Go Fit
  5. 5 Los bomberos extinguen un incendio en Nanclares
  6. 6 Música, magia, vino y cine. Planes variados este fin de semana en Álava
  7. 7

    Ryanair elimina un millón de asientos%u2006un mes después de firmar con Foronda
  8. 8

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes
  9. 9

    Ryanair elimina un millón de asientos%u2006un mes después de firmar con Foronda
  10. 10

    Pradales llama a Moreno Bonilla y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes «en bus desde Andalucía»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bomberos de Álava denuncian «contrataciones sin formación»

Bomberos de Álava denuncian «contrataciones sin formación»