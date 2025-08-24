Bomberos de Agurain y ertzainas rescatan a un caballo en las campas de Urbia Hizo falta la colaboración de un veterinario que tuvo que sedar al animal para poderle subirle de forma segura y sin sufrimiento

La Unidad de Vigilancia y Rescate (UVR) de la Ertzaintza y los bomberos del parque foral de Agurain (Salvatierra) rescataron hace unos días a un caballo que se había caído en una sima de varios metros de altura cerca de las campas de Urbia, en la sierra de Aizkorri; un paraje de gran belleza situado en tierras guipuzcoanas.

El grupo que auxilió al animal, que no tenía posibilidad alguna de escapar de la grieta por sí mismo, ha dado cuenta, a través de sus redes sociales, de las dificultades que acarreaba semejante misión. «Debido a la profundidad de la sima y la envergadura del caballo, el rescate ha sido más laborioso de lo habitual -describen-. También ha hecho falta la colaboración de un veterinario que ha tenido que sedar al caballo para poderle subir de forma segura y que no sufriera en ningún momento», relata la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza.

En esta dificultosa maniobra de rescate, además del grupo de bomberos alaveses, también colaboró algún baserritarra de la zona. «Entre todos hemos podido sacar al animal en perfecto estado. Lan Ona», se felicitan.

Ampliar El animal está en una cuadra en las campas de Oltza. UVR Ertzaintza

Ante el interés que muchos ciudadanos han mostrado por el estado actual del animal, los integrantes del equipo de rescate han respondido a a algunas cuestiones. «Tras despertar de la sedación, la valoración del veterinario fue muy buena. Tuvo mucha suerte de no haberse hecho ninguna lesión grave», se congratulan.

El caballo se quedó inicialmente en las campas de Oltza, en la cuadra de un baserritarra de la zona. «Podéis comprobar el buen aspecto que tiene en esta foto que nos han pasado», comentan.