Bodegas Amador García presenta su vino 'Amadoras' en Ardoaraba Se trata de un vino blanco fermentado en barrica de la variedad Viura 100%

I. M. Lunes, 8 de diciembre 2025, 15:55

Cuarta y última jornada de Ardoaraba, que ha vuelto a ser un éxito de público en Vitoria. El evento se ha despedido este lunes con carpas, nuevas catas en espacios singulares y la presentación del nuevo vino blanco de Amador García, que ha elegido esta señalada cita para lanzar 'Amadoras'.

Esta bodega familiar de Baños de Ebro está de enhorabuena este año, tras la mención especial por parte del jurado de los 'Best Of wine Tourism'. Ahora presenta un vino blanco fermentado en barrica de la variedad Viura 100% «dedicado a todas aquellas personas que se sienten Amadoras».

Se trata de un vino blanco joven que se cría en barrica con sus lías durante tres meses. Rosa García, la enóloga de la bodega, lo describe como «un vino romántico para comer tranquilamente, una paella, sushi, un buen pescado o incluso una tabla de quesos». Un vino que desprende una sutil fragancia de roble tostado sobre fondo meloso de fruta fresca y flores blancas y que en boca ofrece una entrada fresca y ácida de carácter cítrico, bajo el que persiste una sensación de melocotón y caramelo.

En palabras de Rosa García, el nombre del vino les ha venido «casi impuesto». Porque «en Rioja Alavesa nos llaman Amadoras», explica.