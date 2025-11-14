EH Bildu insiste en su voluntad de pactar los presupuestos de Álava frente a la desconfianza del diputado general Los soberanistas moderan su discurso en apenas tres días y valoran «positivamente» el proyecto de PNV-PSE

Ander Carazo Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:22 | Actualizado 14:18h. Comenta Compartir

El baile presupuestario vuelve a arrancar. EH Bildu ha dado este viernes un paso adelante para entrar en la negociación de los presupuestos de Álava para 2026, que parecía estar encallada antes de empezar. Tras endurecer su posición el martes, cuando exigió nuevas inversiones y marcó líneas rojas que bloqueaban cualquier avance, la coalición abertzale ha modificado hoy su tono para dejar claro que está dispuesta a pactar, que quiere revalidar el acuerdo presupuestario del año pasado, pese a la desconfianza expresada esta misma semana por el diputado general, Ramiro González, y que tan mal sentó en la coalición soberanista.

La formación abertzale quiere remarcar su voluntad real de entendimiento y proyectarse como un partido capaz de garantizar la gobernabilidad, consciente de que las elecciones municipales y forales serán decisivas en Álava, donde la batalla electoral será tan reñida o más que en Gipuzkoa. Exhibir responsabilidad institucional forma parte de una estrategia que pasaría por reactivar el diálogo con el Gobierno en minoría de PNV y PSE, y evitar que éste explore acuerdos alternativos con PP o Elkarrekin.

En este contexto, su portavoz en las Juntas Generales, Eva López de Arroyabe, ha valorado «positivamente» el proyecto presentado el jueves por González. EH Bildu asegura haber detectado una línea continuista con los compromisos del año pasado: se mantienen los acuerdos plurianuales —los créditos de compromiso— y continúan inversiones como la destinada a la vivienda de alquiler en el entorno rural, la vivienda comunitaria de Campezo, la «transición ecosocial orientada a la reducción de consumos», los planes de revitalización de concejos o el refuerzo de la plantilla de bomberos.

«Ahora nos toca profundizar en este tipo de medidas, y sí, planteamos nuevas ideas y nuevos retos», ha señalado López de Arroyabe. La portavoz ha destacado también coincidencias con el Ejecutivo foral, como la necesidad de atender la situación en el valle de Ayala, reforzar a las entidades locales y responder «a la ola reaccionaria que ya estamos viviendo» mediante políticas de igualdad y apoyo al euskera.

Aunque EH Bildu insiste en que su objetivo es «reorientar» las políticas forales, no aprecia «carencias» significativas en el borrador. El mensaje pretende rebajar la desconfianza expresada por González. «Empezamos de cero en esta nueva negociación y somos optimistas», ha afirmado la portavoz.

La coalición confía además en que antes de terminar el año puedan ejecutarse partidas pendientes, incluidos los seis millones reservados para resolver el conflicto laboral en las residencias privadas.

Podemos e Izquierda Unida

Elkarrekin ha presentado una doble valoración. Podemos mantiene que la situación de trabajadoras y usuarios de las residencias privadas es «una condición absolutamente necesaria» para negociar. Izquierda Unida reclama mejoras para los trabajadores más precarizados —especialmente en los geriátricos— y medidas que faciliten el acceso a la vivienda y frenen la carestía inmobiliaria y de la cesta de la compra. La fractura interna en el grupo morado en las Juntas es cada vez más evidente.

El PP, que ya enfrió el jueves cualquier posibilidad de acuerdo, no hará valoración del proyecto hasta la próxima semana.