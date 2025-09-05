El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La decimotercera etapa de la Vuelta a España, en directo
Una de las pintadas aparecidas sobre el monumento en el parque de Judimendi. Rafa Gutiérrez

EH Bildu se desmarca de la condena institucional a las pintadas contra Israel aparecidas en una escultura de Vitoria

PSE, PNV y PP han apoyado un texto de repulsa por este ataque en el Ayuntamiento con la abstención de Elkarrekin Podemos

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:06

Una mayoría de grupos políticos en el Ayuntamiento de Vitoria ha condenado las pintadas aparecidas esta semana en la escultura que rinde homenaje al antiguo ... cementerio judío en el barrio de Judimendi, atacada con pintura con los mensajes 'Genocidas' y 'Hamás, mátalos'. La declaración de condena ha sido aprobada este viernes por los grupos de PSE, PNV y PP, y ha contado con la abstención de Elkarrekin Podemos y la negativa de EH Bildu.

