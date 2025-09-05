EH Bildu se desmarca de la condena institucional a las pintadas contra Israel aparecidas en una escultura de Vitoria

Una mayoría de grupos políticos en el Ayuntamiento de Vitoria ha condenado las pintadas aparecidas esta semana en la escultura que rinde homenaje al antiguo ... cementerio judío en el barrio de Judimendi, atacada con pintura con los mensajes 'Genocidas' y 'Hamás, mátalos'. La declaración de condena ha sido aprobada este viernes por los grupos de PSE, PNV y PP, y ha contado con la abstención de Elkarrekin Podemos y la negativa de EH Bildu.

El Consistorio, a través de un texto de cuatro puntos, «condena» estos actos «que constituyen una grave falta de respeto a la memoria histórica de nuestra ciudad y a la convivencia democrática». «Cualquier ataque que incite al odio, la violencia o la discriminación no tiene cabida en nuestra sociedad».

Esta es la declaración completa que se ha aprobado:

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones su profunda preocupación por la escalada de violencia en Gaza, condenando tanto el ataque de Hamás contra Israel como el genocidio de la población palestina y exigiendo la liberación inmediata de las personas secuestradas. Así mismo, ha rechazado con contundencia el bloqueo de la ayuda humanitaria, la destrucción indiscriminada y la violación del Derecho Internacional.

Ahora, ante la aparición este miércoles 3 de septiembre de pintadas con mensajes de odio ('Hamás mátalos' o 'Genocidas') en la escultura que homenajea al antiguo cementerio judío en el barrio de Judimendi, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:

1- Condena estos actos que constituyen una grave falta de respeto a la memoria histórica de nuestra ciudad y a la convivencia democrática, así como una manifestación de intolerancia y odio que rechazamos de manera rotunda.

2- Manifiesta que Vitoria-Gasteiz es una ciudad comprometida con los valores del respeto, la pluralidad, la diversidad y la paz. Cualquier ataque que incite al odio, la violencia o la discriminación no tiene cabida en nuestra sociedad.

3- Traslada su solidaridad a todas las personas que puedan sentirse amenazadas o señaladas por mensajes de este tipo y hacemos un llamamiento a la ciudadanía a seguir construyendo, día a día, una convivencia basada en la tolerancia y el respeto mutuo.

4- Reafirma su compromiso de colaborar en la investigación de estos hechos para garantizar que Vitoria-Gasteiz siga siendo una ciudad libre de odio y de violencia.

Bildu «rechaza» el ataque

Por su parte, EH Bildu ha emitido un comunicado donde especifica que «rechaza tajantemente las pintadas que considera totalmente inaceptables». Además, «rechaza cualquier llamamiento a la escalada de la violencia y se reafirma en reclamar la paralización inmediata del genocidio al que el Estado de Israel está sometiendo a la población palestina en Gaza».

Asimismo, «hace un llamamiento a la ciudadanía a participar en todas aquellas movilizaciones convocadas para exigir el fin inmediato del genocidio en Gaza y en concreto a la movilización convocada para hoy a las 19.00 en la Plaza Nueva por el colectivo Gernika-Palestina».