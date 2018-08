EH Bildu denuncia que una empresa salpicada por el 'caso De Miguel' se encargue de preparar la ampliación del parque de Miñano De Miguel, junto a su abogado a la llegada al Palacio de Justicia de Vitoria. / Rafa Gutiérrez El Gabinete Urtaran ha dado el visto bueno a que Sergio Fernández, responsable de Stoa, sea el representante del centro tecnológico en este proceso. «Es el procedimiento ordinario. Que se sepa no está inhabilitado», justifican ANDER CARAZO Martes, 14 agosto 2018, 17:26

No es la primera vez que el estudio de arquitectura Stoa es contratada desde que su nombre se vio salpicado por el 'caso De Miguel'. No ha importado el color del gobierno de turno, ya que han confiado en su trabajo para ejecutar diversos proyectos cuando se han presentado a concursos públicos. Sin embargo, EH Bildu ha denunciado ahora que se encargue a esta firma dirigida por Sergio Fernández la nueva ampliación del parque tecnológico de Álava situado en Miñano cuando, precisamente, a partir de septiembre tendrá que responder a las preguntas de la sala sobre, según la Fiscalía, el supuesto abono de comisiones a la trama liderada por Alfredo de Miguel, diputado foral de Administración Local hasta su detención en marzo de 2010, por un proyeto similar en estas mismas instalaciones. Por esta razón se enfrenta a una pena de cárcel de doce años.

Según la información adelantada por El Diario Norte y que ha sido revisada por este periódico, en la Junta de Gobierno del Gabinete Urtaran del 16 de abril se dio el visto bueno para que Sergio Fernández ejerciese como representante del centro de Miñano en esta operación y, de hecho, se ha dedicado a presentar la información requerida para culminar este proceso. Portavoces del equipo de gobierno subrayan que se trata de «un procedimiento ordianrio y, que se seupa, no está inhabilitado» para ejercer este trabajo.

«El Ayuntamiento no les ha contratado. Alguien lo ha hecho para tramitar una modificación urbanística. El Ayuntamiento aceptará o denegará la solicitud en función de su contenido y no de quién la tramite. Si es legal, se hará la modificación solicitada y si no lo es, se denegará. El Ayuntamiento toma la determinaciónq eu los informes técnicos señalan en cada fase del procedimiento», indican portavoces del Gobierno PNV-PSE. «Quen ha presentado la solicitud es el propio parque tecnológico. Otra cosa es que uno de los docuemntos lo haya elaborado la ingeniería Stoa, donde trabaja este señor», recalcan.

EH Bildu, por su parte, denuncia que justo ahora que ellos querían incoporar en el Avance del Plan General que continúen siendo rurales los cientos de hectáreas de suelo urbanizable no sectorizado que se reservaron, en torno al parque de Miñano, resulta «muy sospechoso» que se manifieste «un interés por ese suelo que no ha existido en los últimos quince años apareciendo, para más inri, como redactora del plan de sectorización la empresa Stoa que se hizo conocida precisamente con el 'caso De Miguel' en Miñano».