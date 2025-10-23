El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Igor Martín

Celebran el «éxito» del «muro» de la Virgen Blanca

La instalación acoge la exposición 'Entretejidas' como parte de la programación de la V edición de la Bienal de Arquitectura

Ania Ibañez

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:12

Seis días después de su colocación en la plaza de la Virgen Blanca, en pleno centro de Vitoria, el muro rojo que divide el ... espacio se alza lleno de mensajes y grafitis varios. La iniciativa impulsada por la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi (Mugak) ha sido un «éxito» para su artífice, el artista Sebastián Bayo. La estructura, nombrada 'Utopía: prohibido el paso', buscaba despertar en la ciudadanía una «reflexión y una reacción contra el propio muro» para convertirlo «en un medio de expresión». Y parece haber conseguido su objetivo.

