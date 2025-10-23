Celebran el «éxito» del «muro» de la Virgen Blanca

Seis días después de su colocación en la plaza de la Virgen Blanca, en pleno centro de Vitoria, el muro rojo que divide el ... espacio se alza lleno de mensajes y grafitis varios. La iniciativa impulsada por la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi (Mugak) ha sido un «éxito» para su artífice, el artista Sebastián Bayo. La estructura, nombrada 'Utopía: prohibido el paso', buscaba despertar en la ciudadanía una «reflexión y una reacción contra el propio muro» para convertirlo «en un medio de expresión». Y parece haber conseguido su objetivo.

Bayo ha destacado la implicación «de los más jóvenes» con su obra, en la que han colaborado el Colegio de Arquitectura Técnica de Álava y Arkitecnicas. «De forma espontánea se han apropiado del pabellón y lo han llenado de energía y de acción», ha añadido frente al muro de 70 metros de largo que sigue las trazas de la antigua muralla medieval de Vitoria. «Han entendido mejor que nadie la vocación lúdica de esta arquitectura», ha expresado el autor, «reclamando su derecho a un espacio público».

«Las huellas que ya deja este muro y las conversaciones que despierta son parte del éxito de la propuesta y una muestra de la importancia de iniciativas como esta», ha añadido, antes de invitar «a todo el mundo a participar» hasta la retirada de la estructura en noviembre. Por su parte, Borja Rodríguez, concejal de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de Vitoria, ha aplaudido «el impacto significativo» generado en la ciudadanía, si bien ha rechazado los mensajes a favor de ETA que aparecieron el pasado sábado.

Rodríguez ha pedido que «este muro se llene de mensajes que unan y no separen», refiriéndose a los mensajes a favor de la banda terrorista como «ejemplos de la intolerancia que todavía anida en nuestra sociedad y que tenemos que seguir soportando los demócratas». Finalmente ha recalcado que «condenamos, rechazamos y rechazaremos allá donde aparezcan este tipo de mensajes» antes de criticar que «algunas potencias como Estados Unidos e Israel» sigan «construyendo muros que dividen el mundo en la mitad mala y la mitad buena».

La fusión de arte se ha visto reforzada con la instalación de la exposición 'Entretejidas en la frontera' que ahora descansa en el propio muro como parte de la programación de la Bienal. Esta exposición de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey ha escogido esta estructura roja como su ubicación como «metáfora del muro construido por Trump en la frontera con México». Tiene como objetivo «visibilizar proyectos que mujeres arquitectas, artistas y sociólogas están realizando en dicha frontera». También expone distintos animales que «no pueden migrar» debido a este muro, entre ellos «los seres humanos» .

Programación «extensa»

Esta exposición es parte de una «extensa programación», ha expresado la comisaria de la Bienal, María Arana, que ha arrancado hoy con una mesa redonda entre los tres galardonados de la convocatoria Onsite Mugak, entre ellos Sebastián Bayo. El sábado 25 las actividades continuan con un taller colaborativo en el propio muro o pabellón de la mano de Maushaus y el colectivo No Man's Land. 'Architecture withour building' realizará una costrucción efímera con aros a las 11.00 horas, y a las 12.30 la compañía local Two Much Circus hará una performance con la estructura.

El 31 de octubre, se celebrará otro taller bajo el nombre 'We make cities'. La oficina transdisciplinar Lugadero ofrecerá una actividad en la escuela IDarte con la IA generativa para invitar a los participantes a imaginar ciudades utópicas. Las imágenes resultantes se sumarán a la exposición principal de la Bienal 'Eu-topias, Ou-topias'. El tercer taller, 'Utopías en lo cotidiano. Exploración urbana de la hospitalidad de Vitoria-Gasteiz' se llevará a cabo entre el 6 y el 8 de noviembre.

Tendrá lugar en el Centro Cultural Montehermoso y por distintas zonas de la ciudad con el objetivo de explorarla y «conocerla desde una óptica diferente». El taller tendrá como arranque una clase-conferencia de Francesco Careri, profesor de la Universitá Roma Tre que dirige este taller. Finalmente el 13 de noviembre se celebrará una conversación con los autores de las tres arquitecturas efímeras de esta edición de la Bienal. Todas las actividades son gratuitas, aunque algunas precisan de inscripción previa en la página web de la Bienal Mugak.