La berrea obliga a restringir el paso de vehículos en el parque natural del Gorbea El cierre se realizará a partir 8 de septiembre y hasta el 10 de octubre en los municipios de Zuia y Zigoitia

La Diputación alavesa limita los usos y actividades durante la berrea en el Parque Natural del Gorbea.

Nuria Nuño Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:20

La llegada del mes de septiembre marca el inicio de una de las etapas de mayor actividad en los montes alaveses. Con el otoño llamando a las puertas, dará comienzo la berrea de los ciervos, una época especialmente frenética en el parque natural del Gorbea. Por ello, como cada año por estas fechas, la Diputación Foral de Álava restringirá, del 8 de septiembre y hasta el 10 de octubre, el paso de vehículos, así como otros usos y actividades, en los municipios de Zuia y Zigoitia.

Esta medida, como es habitual, tiene un doble objetivo. Por un lado, evita la dispersión geográfica de estos animales. Y, por otro, favorece la selección natural durante la época de reproducción o berrea. Se trata de un periodo crítico para la especie en el que resulta vital «minimizar» las «perturbaciones externas» en la vertiente alavesa de este espacio natural protegido, explica la diputada foral de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate.

Delimitación del sector de la berrea Norte. Divisoria entre los territorios de Alava y Bizkaia, desde el término de Peñas de Arralde (Zuia) y el de Leizaranda (Zigoitia).

Este. Pista de acceso a las canteras del Gorbeia y su continuación, desde el pueblo de Murua hasta el término de Leizaranda.

Sur. Borde inferior de las masas forestales del Gorbeia situadas por encima de la carretera A-3610 y autovía de Vitoria-Altube N-622, en terrenos de los pueblos de Murua, Manurga, Zárate, Aretxaga, Markina y Sarria.

Oeste. Pista que discurre paralela al río Bayas, desde el pueblo de Sarria hasta el término de Peñas de Arralde.

Salvo casos específicamente autorizados relacionados con «aprovechamientos de madera, leña, pastos, roturaciones o investigaciones científicas autorizadas, estará prohibido el tráfico rodado», detalla la institución foral. Las pistas y caminos sometidos a la limitación de tránsito durante la berrea estarán señalizados convenientemente. Los recorridos ecuestres y en bicicleta de montaña deberán contar con la autorización de los responsables del parque.

La «recolección de setas y de frutos silvestres queda prohibida» durante ese período en la zona de la berrea, así como las actuaciones forestales de carácter no urgente. Es el caso de los desbroces, claras o clareos y el uso de drones.

Cinco 'hides'

De igual modo, la Diputación alavesa habilitará varios puntos específicos para la escucha, observación, fotografía o filmación de este proceso. Se pondrán a disposición de los profesionales cinco 'hides' al objeto de «proteger la biodiversidad y reducir al mínimo las molestias que se puedan ocasionar» a la hora de retratar a los ciervos durante la época de berrea. Estos puestos son estructuras fijas, principalmente de madera, ubicados en un lugar «estratégico» del parque natural, «que permite de la manera menos invasiva y menos intrusiva posible poder acercarse a la fauna salvaje -desgrana Saray Zárate-. El objetivo es reducir al mínimo las molestias que el desempeño de su actividad pueda generar sobre esta especie», apostilla.

La utilización de estas estructuras tendrá un coste diario de 15 euros. Su uso se limitará a cuatro días a la semana y quienes recurran a estos 'hides' deberán contar con autorización expresa del parque natural, que determinará los requisitos en cuanto a lugares, horarios y normas de comportamiento. La Diputación alavesa ha destinado un total de 36.146,72 euros, IVA incluido, para la construcción e instalación de estos puntos de observación desmontables. Esta medida está financiada dentro Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU y que está enmarcado en el PSTD 'Parques Naturales'.

De igual modo, la institución foral recuerda a quienes se acerquen a observar la berrea que deben hacerlo en los puntos específicos, habilitados como observatorios, para la escucha y observación. Además, se han programado cuatro visitas guiadas (dos en euskera y dos en castellano) en las fechas de máxima actividad. El plazo de inscripción para las visitas es del 25 de agosto al 7 de septiembre en la web gorbeiaparkea.eus