La Fundación San Francisco de Asís rechaza la última oferta de trasladar sus belenes de Zaramaga a Salburua Considera que la propuesta del Gobierno vasco no reúne las condiciones adecuadas y baraja la alternativa de un particular

Borja Mallo Viernes, 31 de octubre 2025, 14:18 | Actualizado 14:29h.

La exposición belenística que se encuentra en el interior de la iglesia de San Francisco de Asís no irá finalmente a Salburua. La fundación que se encarga de su gestión ha rechazado la propuesta que a principios de esta semana le trasladó el Gobierno vasco para ubicar en unos locales de dicho barrio la muestra.

Tras visitar la ubicación, sus responsables consideran que no reúne las características adecuadas y han desechado el ofrecimiento. Ahora la alternativa presentada por un particular puede desbloquear la presencia de los belenes en el templo de Zaramaga, que tienen que ser retirados antes de que comience la reforma de la iglesia.

La nueva ubicación de los belenes para poder acometer el proyecto del Memorial 3 de Marzo lleva tiempo sobre la mesa sin que se haya alcanzado aún una resolución.

La última propuesta del Gobierno vasco tampoco ha satisfecho los requerimientos de la Fundación San Francisco de Asís que gestiona este patrimonio.

Una vez descartada la opción de Salburua, esta entidad tiene sobre la mesa la oferta de un particular para ocupar un local en una zona céntrica de Vitoria. Si este espacio les convence, habría que estudiar quién se hace cargo del alquiler o de la compra del mismo.

La resolución de este conflicto es urgente, pues mientras los belenes permanezcan en el interior de la iglesia no se puede acometer la reforma de la misma. Lakua estima que las obras para la restauración de su cubierta y fachadas podrían comenzar en el mes de enero y la pretensión es poder reabrir el templo para poder conmemorar el próximo 3 de marzo el 50 aniversario de la matanza en Vitoria.