Baños de Ebro desobedece al Gobierno y se niega a retirar el lema franquista

«Lo dije en su día y lo mantengo ahora. Yo no la voy a quitar. Por voluntad propia no pienso hacerlo». El alcalde de ... Baños de Ebro, el popular Francisco Javier García, insiste en su negativa a retirar de la fachada de un edificio de titularidad municipal un lema franquista a la vista de vecindario y visitantes desde hace décadas. La inscripción 'Caídos por Dios y por España' con los nombres de cuatro vecinos del pueblo asesinados durante la Guerra Civil incumple la Ley de Memoria Democrática y en virtud de ella debería ser suprimida.

Ya en marzo, el alcalde de la pequeña localidad alavesa hizo oídos sordos a una denuncia pública de la Agrupación Socialista en Rioja Alavesa, sin representantes en la corporación del Baños de Ebro, que le exigía el borrado del «vestigio del autoritarismo franquista». Más recientemente ha sido la Subdelegación del Gobierno de España en Álava la autoridad que le ha emplazado a eliminar la frase que luce en el consultorio médico del municipio, antaño 'la escuela de los chicos'.

Lejos de atender el requerimiento, el alcalde del PP se ha enrocado en su posicionamiento y desobedece la orden ministerial. Según fuentes oficiales, se le hizo saber que tenía un mes de plazo para atender la reclamación pero los días se han agotado sin respuesta municipal.

«No voy a quitar esa inscripción»

«Hace tiempo me llegó una notificación, sí... Da igual. No voy a quitar esa inscripción», sostiene también ahora el alcalde de Baños de Ebro, que añade «que de eso igual han pasado dos meses o más. No lo recuerdo». La subdelegación espera una contestación formal que incluya expresamente la negativa de Francisco Javier García. Pero el regidor no tiene intención alguna de hacerlo. Solo se plegará si no le queda más remedio.

«Está ahí. No molesta a nadie. Se acabó. Si me obligan... No sé de qué manera lo pueden hacer. Por propia iniciativa no quitaré algo que lleva toda la vida en el pueblo. Son gente de aquí. No procede borrar su memoria». Aunque se le advierte que responde a la exigencia de una ley estatal, García le quita a valor a «si esos vecinos eran de un bando u otro» en la guerra española. «¿Qué más da? No sé a qué viene esta historia. Parece que desean que riñamos unos con otros en un pueblo pequeño», tercia el político del Partido Popular.

Los nombres que acompañan al lema 'Caídos por Dios y por España' corresponden a los de cuatro jóvenes de Baños de Ebro, «dos de ellos hermanos», que murieron durante la contienda civil. «Hace muchos años de aquello, pero tienen familiares en el pueblo, sobrinos... Por lo que yo sé, ellos tampoco están de acuerdo en que se elimine la frase», concluye García.