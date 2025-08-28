El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La fachada de la polémica en Balos de Ebro. E. C.

Baños de Ebro desobedece al Gobierno y se niega a retirar el lema franquista

La subdelegación dio un mes de plazo al Ayuntamiento de la localidad alavesa para que borrara la inscripción, que se ha cumplido sin respuesta. «No molesta a nadie», argumenta el alcalde, del PP

José Ángel Martínez Viguri

José Ángel Martínez Viguri

Jueves, 28 de agosto 2025, 16:57

«Lo dije en su día y lo mantengo ahora. Yo no la voy a quitar. Por voluntad propia no pienso hacerlo». El alcalde de ... Baños de Ebro, el popular Francisco Javier García, insiste en su negativa a retirar de la fachada de un edificio de titularidad municipal un lema franquista a la vista de vecindario y visitantes desde hace décadas. La inscripción 'Caídos por Dios y por España' con los nombres de cuatro vecinos del pueblo asesinados durante la Guerra Civil incumple la Ley de Memoria Democrática y en virtud de ella debería ser suprimida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El centro comercial de Lakua se convertirá en un gran gimnasio de la mano de Go Fit
  2. 2

    Ryanair elimina un millón de asientos%u2006un mes después de firmar con Foronda
  3. 3

    Ryanair elimina un millón de asientos%u2006un mes después de firmar con Foronda
  4. 4

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  5. 5

    «Pasé 14 días en una patera antes de llegar a Vitoria»
  6. 6 Abren la cápsula del tiempo que Lady Di enterró en 1991: este es su contenido
  7. 7

    La asociación Altube se disuelve tras 40 años de transporte universitario a Bilbao
  8. 8 Abren la cápsula del tiempo que Lady Di enterró en 1991: este es su contenido
  9. 9

    Vitoria rechaza un tercer parque solar en su municipio que tiene el pase ambiental de Lakua
  10. 10

    Piden más de 7 años de cárcel a unos padres vascos por intento de asesinato de su bebé de dos meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Baños de Ebro desobedece al Gobierno y se niega a retirar el lema franquista

Baños de Ebro desobedece al Gobierno y se niega a retirar el lema franquista