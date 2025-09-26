El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El lema sobre la ventana. E. C.

Baños de Ebro defenderá ante el Gobierno central la conservación de su vestigio franquista

El alcalde del municipio alavés dispone de dos meses para alegar contra la retirada del lema 'Caídos por Dios y por España' mientras insiste en su negativa a borrarlo

José Ángel Martínez Viguri

José Ángel Martínez Viguri

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:55

La inscripción franquista que figura tallada en la piedra sobre una ventana del consultorio médico de Baños de Ebro ocupa un nuevo capítulo después de ... que haya tomado cartas en el asunto el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a instancias de la Delegación del Gobierno en el País Vasco. De manera reiterada, el alcalde del pueblo, el popular Francisco Javier García, se niega a suprimir el lema 'Caídos por Dios y por España' y el nombre de cuatro jóvenes vecinos de la localidad asesinados durante la Guerra Civil contraviniendo la ley que lo exige. Cualquier elemento o recuerdo de la contienda española y la dictadura debe desaparecer de las calles y edificios como forma de reparación del daño causado a las víctimas.

