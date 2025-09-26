Baños de Ebro defenderá ante el Gobierno central la conservación de su vestigio franquista

La inscripción franquista que figura tallada en la piedra sobre una ventana del consultorio médico de Baños de Ebro ocupa un nuevo capítulo después de ... que haya tomado cartas en el asunto el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a instancias de la Delegación del Gobierno en el País Vasco. De manera reiterada, el alcalde del pueblo, el popular Francisco Javier García, se niega a suprimir el lema 'Caídos por Dios y por España' y el nombre de cuatro jóvenes vecinos de la localidad asesinados durante la Guerra Civil contraviniendo la ley que lo exige. Cualquier elemento o recuerdo de la contienda española y la dictadura debe desaparecer de las calles y edificios como forma de reparación del daño causado a las víctimas.

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática da una nueva oportunidad al regidor de Baños de Ebro para que entre en razón, rectifique y atienda a las autoridades. En realidad, también le ofrece que exponga por medio de alegaciones sus motivos para desobedecer e insistir en el mantenimiento de la inscripción en un inmueble de titularidad municipal. En conversación con este periódico, el alcalde desveló ayer que su pretensión sigue firme. Además de remarcar que no tiene intención alguna -«de momento», acota- de eliminar la inscripción, asegura que expondrá en su escrito los motivos que le llevan a mantener el discutido lema guerracivilista. Luego se resolverá el expediente.

«Al menos ahora, a diferencia de las anteriores veces, no me obligan a que lo quite», sostiene el regidor del PP

«Lleva más de 80 años en el pueblo, en la fachada de la vieja escuela. Está ahí, no hace daño a nadie, no molesta, nadie se ha quejado hasta ahora. Forma parte de nuestra historia. No sé a qué viene esta polémica», tercia García. «Al menos ahora, a diferencia de las anteriores veces, no me obligan a que lo quite. Me dicen que alegue», prosigue el primer edil del PP. Y así lo va a hacer, aunque sin prisa. Con dos meses de plazo oficial para hacer llegar la documentación al ministerio en Madrid, el alcalde de Baños de Ebro aclara que sus prioridades se centran en «atender la vendimia» que encara Rioja Alavesa.

Ley de Memoria Democrática

Fue en marzo cuando la Agrupación Socialista de Rioja Alavesa denunció la existencia de un «vestigio franquista» en un edificio público en Baños de Ebro y reclamó al Gobierno municipal su supresión. Los socialistas alegaron que estaba ubicada en un lugar donde se prestan servicios municipales y advirtieron de que «este vestigio del autoritarismo franquista es contrario a la Ley 20/2022 de 19 de octubre, de Memoria Democrática».

Su secretario general, Aretx Vallejo, reclamó entonces la eliminación de la «reminiscencia franquista a la mayor brevedad y en cumplimiento de la legislación vigente». Ante la inicial negativa del alcalde, fue la Delegación del Gobierno la que intervino para solicitarle, ya de manera oficial, que procediera al borrado de la frase y los nombres. Ahora el asunto está en manos del ministerio correspondiente.