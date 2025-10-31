El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Palacio de congresos Europa de Vitoria. Igor Aizpuru

Los bailables de los mayores de Vitoria se 'mudan' al Palacio Europa y serán gratuitos

Las sesiones se trasladan al recinto municipal desde este sábado hasta mayo

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:54

A partir de este fin de semana, las personas mayores de Vitoria van a poder disfrutar de sus bailables en una nueva ubicación: el palacio de congresos Europa. Concretamente a la sala Estíbaliz del recinto de la Avenida de Gasteiz, donde van a poder celebrar sus sesiones de fin de semana hasta mediados de mayo. La actividad va a tener lugar todos los sábados y domingos en horario de de 18.00 a 20.30 con entrada libre, ha anunciado el Ayuntamiento.

Por un lado, los asistentes se habían quedado sin un espacio donde reunirse para bailar tras el cierre de la sala que utilizaban en los meses más fríos y «era un problema que había que resolver», ha argumentado la alcaldesa, Maider Etxebarria, que ha destacado que ha trabajado para impulsar este cambio que «tiene una gran importancia». Y es que estos bailables organizados por el propio Ayuntamiento tienen para sus participantes «un enorme valor social y emocional».

«No son solo una actividad de ocio, son una oportunidad para mantenerse activos, relacionarse, compartir y seguir sintiéndose parte de la vida comunitaria de la ciudad». La regidora ha añadido que ha sido «complejo» encontrar un nuevo espacio que estuviera disponible y habilitado para tal fin, pero finalmente se ha logrado contar con el Europa. Los mayores «van a poder hacer uso de un recinto amplio, confortable y muy bien comunicado en el que van a poder seguir disfrutando del baile», se ha congratulado la alcaldesa.

