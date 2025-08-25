El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El plazo para mostrarse interesado en estos huecos está abierto hasta el 30 de septiembre. Jesús Andrade.

El Ayuntamiento vuelve a sacar a la venta 82 plazas de garaje en Salburua y Zabalgana

Se ofertaron hace un año en un lote más amplio pero más del 96% de esos garajes no encontró dueño. Los más baratos cuestan 9.766 euros

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:26

Nuevo intento del Ayuntamiento de Vitoria por encontrarle dueño a 82 plazas de aparcamiento en los barrios nuevos de Vitoria. La sociedad municipal Ensanche 21 ... ha vuelto a sacar a concurso público estos garajes, disponibles en Salburua y Zabalgana. Fue hace un año cuando intentó vender los mismos huecos libres en estos parkings, pero entonces algo más del 96% de esas zonas de estacionamiento se quedaron desiertas.

