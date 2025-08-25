El Ayuntamiento vuelve a sacar a la venta 82 plazas de garaje en Salburua y Zabalgana

Nuevo intento del Ayuntamiento de Vitoria por encontrarle dueño a 82 plazas de aparcamiento en los barrios nuevos de Vitoria. La sociedad municipal Ensanche 21 ... ha vuelto a sacar a concurso público estos garajes, disponibles en Salburua y Zabalgana. Fue hace un año cuando intentó vender los mismos huecos libres en estos parkings, pero entonces algo más del 96% de esas zonas de estacionamiento se quedaron desiertas.

La oferta vuelve a estar encima de la mesa hasta las 12:00 horas del martes 30 de septiembre. Los interesados deberán presentar su solicitud en un sobre cerrado en las oficinas de la sociedad municipal, en el palacio Zulueta (Paseo de La Senda, 2). Eso sí, los precios, que han sido tasados de forma previa por la Administración, son los mismos que en 2024. En total, sumando el importe de todas las plazas, su valor asciende a cerca de 1,2 millones de euros.

Algo más de la mitad de los espacios a los que se puede optar en estos momentos (43) se localizan en la plaza Porticada, entre las calles Reina Sofía, Labastida y Oion. 31 de las mismos están en la planta de sótano -1 y los otros 12, en el nivel -2. Con una superficie de entre 23 y 30 metros cuadrados, tienen precios que en este caso van desde 13.568,22 hasta los 22.127,49 euros.

El 15 de septiembre se hará efectiva la ampliación de la OTA en barrios próximos como Santa Lucía y Arana

Otros 39 aparcamientos se ofertan en la Avenida Capital de Euskadi 13-15, en el extremo de Salburua por donde pasan las vías del ferrocarril: 10 huecos se sitúan en el sótano -1 y 29, en la planta -2. Cuentan con entre 26 y 30 metros cuadrados de superficie e importes algo más económicos, que oscilan entre 9.766,87 y 11.470,08 euros.

Las dificultades del Consistorio para adjudicar las 82 plazas que pretende con esta operación está en que los distritos en los que se encuentran estas propiedades cuentan con amplias avenidas con plazas de aparcamiento libres y, por ahora, no han sufrido un efecto dominó con las últimas ampliaciones de la OTA.

Se trata también de zonas alejadas de la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que arrancará el 15 de septiembre e incluirá todo el Casco Viejo y una parte del Ensanche.

Aunque puede jugar a su favor que, prácticamente a las puertas de Salburua, la zona azul de la capital alavesa se expandirá en la misma fecha con 5.000 aparcamientos más de pago en Santa Lucía, Arana y Aranbizkarra, además de en barrios algo más alejados como Aranzábal-Avenida Gasteiz y San Martín.