El Ayuntamiento de Vitoria adjudica la renovación del césped de Olaranbe Los trabajos sustituirán en los próximos meses el deteriorado tapete artificial del campo 3 del recinto por 385.932 euros

Jon Aroca Viernes, 24 de octubre 2025, 11:22

El campo 3 de Olaranbe estrenará en los próximos meses un renovado césped artifical. La Junta de Gobierno de Local del Ayuntamiento de Vitoria ha aprobado este viernes la adjudicación de las obras para la sustitución del deterioriado tapete del complejo deportivo vitoriano. Se trataba de una de las grandes demandas del deporte base alavés en los últimos tiempos.

En concreto, los trabajos contarán con una inversión de 385.932,44 euros que permitirán el cambio del césped artificial actual por otro sintético de última generación. Esto permitirá un mejor desarrollo de la actividad deportiva, ya que el último había superado de largo su tiempo de vida útil y mostraba visibles desperfectos. La duración de los trabajos será de entre tres y cuatro meses.

No se trata del campo principal, ubicado en la parte alta del complejo y que cuenta con un césped natural del que hace uso el primer equipo rojillo en Tercera RFEF. Es el situado en uno de los laterales del complejo, con dimensiones para acoger tanto partidos de fútbol 11 como los disputados en espacios más reducidos. En su conjunto, Olaranbe cuenta con dos campos de césped natural y otros tantos artificiales.

El Ayuntamiento aprobó el pasado marzo el inicio del expediente de contratación. Entonces, el edil de Urbanismo, el socialista Borja Rodríguez, destacó el «compromiso» municipal de «intervenir en dos campos cada año para alcanzar la media docena de instalaciones renovadas en 2027». De esta forma, el siguiente en ver renovado su césped artificial será el terreno de juego de Zaramaga. Según detalló el concejal, el nuevo tapete «será de un material de última generación como el polietileno de alta densidad».

«15 años sin poder regar»

La licitación no incluye solo el cambio de césped, sino otras renovaciones accesorias como la ampliación de las bandas, lo que redundará en un mayor espacio para la zona de banquillos. También se cambiarán las porterías y se colocará una nueva red de protección en el fondo norte del terreno de juego. De la misma forma, se repondrán las canaletas que bordean el mismo y se instalará un nuevo sistema de riego de seis cañones.

El club rojillo, que este año celebra su noventa aniversario, había mostrado su inquietud por el deterioriado estado del terreno de juego. «Hay trozos de césped levantados, zonas sin juntas en las que entra una bota, parches en agujeros que sobresalen, una hierba tan desgastada que es más bien una lija...y un sistema de riego que no funciona. No lo hace desde hace 15 años, así que no podemos regar. Hasta los árbitros se han quejado y han puesto en las actas el estado del campo», lamentó hace un año en EL CORREO uno de los miembros de su equipo directivo, Kiko García.