Los ayaleses claman en Vitoria contra el «desmantelamiento» de la comarca

La preocupación en Ayala por el incesante goteo de cierres de empresas en una comarca que ha sido una de las referencias industriales y motor ... económico de Álava y del País Vasco sigue creciendo. Pero los vecinos de los ayuntamientos de la zona, impulsados por la plataforma SOS Aiaraldea, han decidido no quedarse con los brazos cruzados y han puesto en marcha una serie de movilizaciones para reclamar apoyo a las instituciones. Ayer, medio millar de ayaleses se plantaron ante el Palacio de la Provincia en Vitoria y lo rodearon formando una cadena humana reivindicativa. Más tarde, tras una pancarta que rezaba 'Aiaraldea defenda dezagun' y entre un intenso humo rojo y el sonido de una sirena, los protestantes llamaron la atención de los viandantes durante un acto en el que no faltaron las proclamas a favor de evitar que Guardian Llodio baje la persiana definitivamente.

«Compartimos una preocupación, una indignación y una determinación inquebrantable. Estamos cansadas de ver cómo las instituciones nos dan la espalda. Hartas de promesas vacías mientras Aiaraldea sigue en la incertidumbre y el abandono», leyeron los portavoces de los trabajadores . «Por nuestro presente y futuro, no vamos a ceder ni un milímetro. Si las instituciones siguen olvidándonos, seremos nosotras, el pueblo, quienes seguiremos alzando la voz, luchando con fuerza y sin miedo», agregaron, tras lo que anunciaron nuevas movilizaciones. «Si no nos escuchan con palabras, nos escucharán con hechos. Aiaraldea no se rinde. Aiaraldea lucha. Aiaraldea exige lo que le pertenece. Ya vale de ignorarnos, no permitiremos que su riqueza sea nuestra miseria», gritaron durante la concentración.

El anuncio del cierre de la empresa Guardian en Llodio y el expediente de regulación de empleo (ERE) que amenaza con dejar en la calle a sus 171 trabajadores ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los vecinos de una comarca que llevan años sufriendo la recesión de su industria en forma de cierres y despidos y que reclaman a las instituciones una mayor implicación para que se frene esta «sangría».

«Nos afecta a todas»

«Quienes vivimos en Aiaraldea por desgracia sabemos bien que el desempleo, la precariedad y la falta de oportunidades son realidades diarias. Hemos visto cómo se desmantelaba el tejido industrial y cerraban empresas sin que desde las instituciones se pusiera freno a esta sangría». El cierre de Guardian es para ellos el claro ejemplo del declive de la comarca, más aún tras el cierre de Glavista. «Casi 500 puestos de trabajo clave van a desaparecer en menos de un año sin un esfuerzo real para evitarlo. Aiaraldea fue un referente industrial, un territorio próspero con empleo estable y comunidad, pero hoy sin embargo nos miran con lástima o, peor aún, ni siquiera nos miran», denunciaron.

Además de muchas personas que llegaron a la capital alavesa en sus vehículos particulares o vecinos de Vitoria que se acercaron a la Plaza de la Provincia para respaldar a los manifestantes, desde Llodio, Luiaondo y Amurrio llegaron varios autobuses para escenificar el hartazgo de las diferentes localidades del Valle.

«Durante demasiado tiempo, nuestras instituciones han actuado como si esta comarca no existiera», echaron en cara a la Diputación alavesa y al Gobierno vasco. Según agregaron, el desempleo, la precariedad y la falta de oportunidades son realidades diarias. «Hemos visto cómo se desmantelaba el tejido industrial y cerraban empresas sin que desde las instituciones se pusiera freno a esta sangría».

Además, insistieron en el efecto cascada que tiene cada cierre en otras empresas más pequeñas. «Nos afecta a todas porque golpea al comercio, a la juventud y a quienes trabajaron toda su vida para construir esta comarca» y, ante la «política de abandono» institucional, aseguraron que no van a seguir aceptado la «precariedad en silencio».