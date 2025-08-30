La traca final de las fiestas de Llodio

Todo lo bueno llega a su fin. Las fiestas de Llodio entran este sábado en la recta final, pero por suerte para sus vecinos lo ... hará con un fin de semana cargado de eventos para despedir los 'Sanroques' de la mejor manera posible. Desde que empezaran el 15 de agosto con un chupinazo muy caluroso y bañado por gaseosa, las calles de Llodio no han parado de festejar y hoy, Día de las Morcillas, no va a ser menos.

Para los que no estén haciendo compras de última hora en su carnicería de confianza, la mañana empezará con un paseo de cabezudos y zancos de Areta (11.00) en la Herriko Plaza. Una hora más tarde, los grupos Ekin Holeak y la agrupación San Roque amenizarán a los vecinos con un pasacalles.

La música no para ahí, porque Los Arlotes llenarán el pórtico de la iglesia con canciones de Rupero Urquijo a las 13.00 horas para celebrar el 150 aniversario del nacimiento de este músico y poeta tan importante para Llodio. Para los que quieran ir haciendo hambre para la morcillada, en vez de potear, podrán acercarse a la zona del malecón para disfrutar de distintos espectáculos de circo, ballet y clown a partir de las 16.00 horas.

Horas más tarde, más concretamente a las siete, empezará lo que todo el mundo está esperando: la gran morcillada. Este año volverá al pórtico de la iglesia, ya que el pasado tuvo que trasladarse por obras. Una vez con la panza llena, se podrá bailar con la orquesta La Cuarta Calle en la Herriko Plaza (23.00 horas) o con DJ Sound Sister y Xaukena Xauk (1.00) en el recinto de txosnas.

Mañana será una gran despedida para los 'Sanroques'. La tradicional procesión para retornar la imagen de San Roque a su ermita comenzará a las 11.00 horas, seguida de una misa en la campa en la que actuarán la coral Santa Lucía y Lankaietako Lagunak. La comida de la Cofradía del Señor Sant Roque será a las 14.00 horas, volviendo al pórtico de la iglesia tras celebrar su 425 aniversario el año pasado en el patio del instituto.

Menú de siempre

En la comida, los homenajeados de este año serán Envases Metalúrgicos de Álava, representados por Gerardo Ruíz Gómez quien podrá degustar el tradicional menú de sopa de pan de pistola, garbanzos con berza, carne con tomate y pollo asado. Después, los gigantes Don Terencio y Doña Tomasa tomarán las calles por última vez a las 17.00 horas acompañados por los cabezudos y Laudioko Gaiteroak, encargados de la música.Las fiestas llegarán tristemente a su fin con un último pasacalles a las 23.30 horas, seguido de la quema de la mascota 'Roketxu' en la Herriko Plaza, mismo sitio en el que el 15 de agosto iniciaba las fiestas bailando frente a las distintas cuadrillas. El último adiós será a medianoche con el chupinazo final, pero tal y como recuerdan en el programa de fiestas, eso sólo significa que queda menos para los 'Sanroques' de 2026.