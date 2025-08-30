El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La comida de la Cofradía Sant Roque volverá al pórtico. Blanca Castillo

La traca final de las fiestas de Llodio

Los 'Sanroques' se despiden este fin de semana con dos días grandes cargados de actos como la morcillada y la comida de la cofradía

Ania Ibañez

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:08

Todo lo bueno llega a su fin. Las fiestas de Llodio entran este sábado en la recta final, pero por suerte para sus vecinos lo ... hará con un fin de semana cargado de eventos para despedir los 'Sanroques' de la mejor manera posible. Desde que empezaran el 15 de agosto con un chupinazo muy caluroso y bañado por gaseosa, las calles de Llodio no han parado de festejar y hoy, Día de las Morcillas, no va a ser menos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Acusan a un miembro de la banda Trinitarios de violar a una menor de 14 años en Vitoria
  2. 2 Las quejas y dudas de los vitorianos por la subida de las basuras
  3. 3

    Escándalo en Italia por la difusión de fotos íntimas de mujeres, entre ellas la primera ministra Meloni
  4. 4

    Herido grave tras recibir un botellazo en la cara por parte de otro hombre en Vitoria
  5. 5

    Acusan a un miembro de la banda Trinitarios de violar a una menor de 14 años en Vitoria
  6. 6 La tarta de queso y la denominación de origen inventada
  7. 7

    Uno de cada tres comerciantes alaveses encarará la jubilación la próxima década
  8. 8

    El Alavés acumula patrimonio
  9. 9

    Puente dice que viajará a Alemania a buscar trenes de Siemens tras los fallos de Talgo
  10. 10

    El Alavés completa con Denis Suárez un centro del campo construido para dominar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La traca final de las fiestas de Llodio

La traca final de las fiestas de Llodio