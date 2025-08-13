Rakataplá suspende el concurso gastronómico de Llodio por falta de ayuda municipal

La Sociedad Recreativa, Cultural y Gastronómica Rakataplá Elkartea comunicó ayer «con gran pena que, por primera vez en 45 años, no podrá celebrarse el concurso ... gastronómico» en Llodio. Este acto se enmarca tradicionalmente dentro de las fiestas de San Roque. El colectivo justifica que la decisión viene «motivada por la falta de ingreso, a estas alturas del año, de la subvención municipal destinada a esta y otras actividades culturales que la cuadrilla desarrolla a lo largo del ejercicio».

Rakataplá destaca que esta cita disfruta de un «gran arraigo popular, que requiere una organización previa intensa y la implicación de numerosos colaboradores y voluntarios». «Llevamos más de un siglo contribuyendo a la vida cultural, festiva y gastronómica de Laudio con actividades que van desde la tamborrada de San Prudencio hasta la cabalgata de Reyes. Este concurso es parte de nuestra historia y de la del pueblo, por lo que la decisión de suspenderlo ha sido muy meditada y dolorosa», señalan desde Rakataplá Elkartea.

La cuadrilla explica que, «pese a las conversaciones mantenidas en las últimas semanas con responsables municipales y a la palabra dada de la alcaldesa, Ainize Gastaka, de que el ingreso se realizaría lo antes posible, a día de hoy no se ha materializado el pago. Hemos esperado y buscado todas las soluciones posibles, pero la falta de recursos nos impide asumir este año los gastos de un evento de esta magnitud», añaden.

El concurso combina dos platos –tortilla de patata y conejo guisado– y el premio final se otorga con la suma de las respectivas puntuaciones.