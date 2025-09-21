El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un vecino observa los acabados de la plaza de Abastos. Rafa Gutiérrez

La plaza que Llodio no quiere porque «parece un garaje»

Vecinos y comerciantes critican la reforma que ha derribado los arcos antiguos del Mercado de Abastos. «Es un desastre urbanístico»

Ania Ibáñez

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:33

«Es un desastre urbanístico más de este mágnifico pueblo, que cada vez está más bonito». Con esta ironía describe un vecino de la zona ... centro de Llodio las reformas que se están llevando a cabo en la plaza de Abastos desde julio de 2024. Este proyecto, presentado oficialmente en 2021 y reformulado en 2023, ha sido uno de los más polémicos de la localidad alavesa, suscitando que el Ayuntamiento abriera un proceso el pasado 26 de agosto para recibir aportaciones ciudadanas –22 en total– para las inversiones en mobiliario, vegetación y acabados en la plaza.

Espacios grises

